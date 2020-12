Mais um? Brenner é oferecido ao Ajax, que estuda proposta ao São Paulo já em janeiro, diz jornal

Uma das maiores fontes de talentos do futebol brasileiro pode ver mais uma joia dar adeus em breve.

Nesta segunda-feira, em declarações concedidas ao podcast Kick-Off Eredivisie, do diário De Telegraaf, o jornalista Mike Verweij, que cobre o Ajax, da Holanda, informou que o tradicional clube europeu pode tirar Brenner, do São Paulo, nas próximas semanas.

Segundo o jornalista, o atleta teria sido oferecido ao Ajax, que analisa a compra do atleta por até 12 milhões de euros, algo em torno de R$ 77 milhões. Mike Verweij ainda aponta que a decisão da realização da contratação está nas mãos do clube holandês.

Ajax e São Paulo têm relações estreitas, uma vez que nomes de sucesso como Antony e David Neres foram contratados recentementes pelo clube holandês, o que ajuda na negociação pelo atacante Brenner.

O jornalista informa ainda que além da oferta de R$ 77 milhões, o São Paulo teria direito a 60% do valor da venda em uma futura negociação de Brenner. A multa rescisória do atacante é de 50 milhões de euros, algo em torno de R$ 290 milhões.

Brenner é um dos grandes destaques na campanha do São Paulo, que é líder isolado do Brasileirão e semifinalista da Copa do Brasil.

O atacante soma 11 gols na competição de pontos corridos e, ao lado de Luciano, tem sido um dos amuletos do técnico Fernando Diniz à frente do Tricolor.

O atacante soma 22 gols em 2020 e é o artilheiro isolado do São Paulo na temporada. É válido destacar ainda que o atleta não renovou o contrato com o clube paulista, que vence em 31 de dezembro de 2022.