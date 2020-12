Diagnosticada com Covid-19, Andréia Horta relatou o drama decorrente da doença. A atriz, que testou positivo após voltar às gravações na Globo, detalhou os primeiros sintomas após receber o diagnóstico. “Intensas dores de cabeça e nos olhos, mal-estar dos piores da vida, fraqueza, tonturas, vômitos, diarreia, tosse e cansaço”, relatou.

A atriz, de 37 anos, foi a terceira do elenco de Um Lugar ao Sol, próxima novela das nove da Globo, a ser contaminada pela doença. Além dela, também testaram positivo Marieta Severo, internada no Rio de Janeiro, e Marco Ricca, que teve de ser intubado.

“Há alguns dias começaram os sintomas de Covid-19 e o teste confirmou a doença. Medo. Já não sinto gosto nem cheiro de absolutamente nada”, contou a artista em relato no Instagram.

“Checar a oxigenação do sangue várias vezes ao dia, começar a suar de desespero quando o oxímetro erra, ficar aliviada quando normaliza, e por estar sendo tratada em casa”, completou.

Andreia também revelou os sentimentos nesse período de isolamento enquanto está tratando a doença. Com medo, ela afirmou que já chorou “várias vezes” e mostrou preocupação com o recrudescimento dos casos de coronavírus no país.

“A solidão do isolamento porque ninguém pode chegar perto de você. E preocupação com o avanço misterioso de uma doença que já matou dezenas de milhares de pessoas só no Brasil, e está no seu corpo agora. O crescimento de casos nos últimos dias é tenebroso. Ver amigos tombando e lutando com a doença é muito doloroso. E por tudo isso já chorei muitas vezes”, ressaltou.

A atriz fez uma reflexão sobre o sentimento que a doença provoca nas pessoas e disse que, passados os primeiros sintomas mais graves, começou a se sentir melhor nos últimos dois dias. Além disso, também alertou para a importância de levar a sério o vírus e de tomar as medidas para impedir o avanço da pandemia.