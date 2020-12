Britto Jr. criticou a produção de A Fazenda 12 após mais uma prova do fazendeiro catastrófica. Na madrugada desta quinta-feira (10), a dinâmica precisou ser refeita, e Jojo Todynho perdeu o chapéu para Stéfani Bays. No Twitter, o ex-apresentador do reality da Record rasgou o verbo. “Uma mancada atrás da outra”, escreveu.

Ao responder um post de outro perfil da rede social, o ex-apresentador do reality da Record alfinetou Rodrigo Carelli, diretor do programa. “Carelli, é só carelada! Descobriram uma tática nova de ganhar audiência: o público adora ver uma mancada atrás da outra. kkkk”, comentou.

O ex-contratado da Record já criticou o programa em outro momento quando internautas apontaram um erro envolvendo o poder da chama verde. “Muito me admiram duas coisas: 1) Como é que tem tanta gente que vê, mesmo assim? 2) Como é que ninguém entrou na Justiça para questionar resultados?”, disparou ele na ocasião.

Erro na prova do fazendeiro

No começo da madrugada desta quinta-feira, Jojo Todynho foi anunciada como fazendeira depois de disputar uma prova com Stéfani Bays e Lipe Ribeiro. No entanto, o ex-MTV contestou o resultado da dinâmica. Nas redes sociais, internautas também reclamaram do final da competição.

Marcos Mion resolveu suspender a formação da roça até que o resultado fosse apurado. Com a confusão que marcou a noite, a produção resolveu refazer a etapa final da prova com Stéfani e Jojo. A ex-MTV levou a melhor e comemorou o primeiro título como fazendeira da sede.

Esse não foi o primeiro erro cometido pela produção do programa. Em outra disputa, a contagem dos pontos de Lipe, Tays Reis e Jakelyne Oliveira foi feita de maneira incorreta e outra prova precisou ser feita.

Confira o post de Britto Jr. no Twitter:

Carellio, é só carelada! Descobriram uma tática nova de ganhar audiência:.O público adora ver uma mancada atras da outra.kkkk

— Britto Jr. (@brittojr) December 10, 2020

Inscreva-se no canal do .no YouTube para conferir nossos boletins diários sobre A Fazenda 12!

Saiba tudo que acontece em A Fazenda com o podcast O Brasil Tá Vendo

Ouça “#19 – As maiores decepções de A Fazenda 12” no Spreaker.