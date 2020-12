Manchester City quer contratar Haaland para substituir Agüero

Um dos grandes nomes do futebol mundial e principal estrela do Borussia Dortmund, o atacante Erling Haaland pode estar com os dias contados no clube alemão. De acordo com informações da imprensa germânica, o camisa 9 é alvo do Manchester City para substituir Sergio Agüero, que tem contrato até junho.

Segundo o jornalista Christian Falk, do jornal “Bild”, o jogador norueguês é o principal alvo de Pep Guardiola, que deseja rejuvenescer sua equipe. Durante a última semana, o jornalista Oriol Domènech disse que ao final da temporada a cláusula de rescisão do jogador será de 75 milhões de euros (R$ 462,9 milhões).

Em entrevista ao jornal italiano “Tuttosport”, o pai de Erling Haaland, Alf-Inge Haaland, que foi jogador do Manchester City por três temporadas (entre 2000 e 2003), disse que seu filho está feliz em Dortmund, mas que ele “adora desafios”.

– Ele está muito feliz no Borussia Dortmund, mas Erling adora desafios. No futebol nunca se sabe com antecedência o que o futuro nos reserva. Veremos – disse Alf-Inge.

Atualmente lesionado e com previsão de retorno apenas para janeiro, Haaland é o artilheiro do Borussia Dortmund na temporada. Em 14 partidas, o ‘Cometa’, como é chamado, balançou as redes 17 vezes.