Manchester City sofre, mas vence Southampton com gol de Sterling e cola no bloco de cima de Premier League

Após dois tropeços seguidos, o Manchester City voltou a vencer pela Premier League. Mesmo dentro do St Mary’s Stadium, a equipe de Pep Guardiola ganhou por 1 a 0 em um confronto duríssimo contra o Southampton, no duelo de duas equipes que brigam pelo bloco de vagas às competições internacionais.

Vindo de empates contra Manchester United e West Bromwich, os Citizens chegam a 23 pontos na classificação do Campeonato Inglês, na quinta colocação, e ainda com uma partida a menos para cumprir.

Já os Saints estacionam na quarta posição, com 24 pontos.

O único gol da partida saiu ainda no começo da primeira etapa. Em retomada de bola, Bernardo Silva achou De Bruyne no ataque. O belga conduziu até a linha de fundo e cruzou na medida para Sterling. De primeira, o inglês bateu com força e estufou as redes.

Mesmo precisando correr atrás para empatar, o time de Ralph Hasenhüttl encontrou dificuldade para entrar na grande área, e ainda esbarrou em intervenções decisivas de Ederson. Já os comandos por Pep Guardiola, que não contaram com Gabriel Jesus em campo, não conseguiram ampliar o placar por uma vitória mais tranquila.

O Manchester City volta a campo na próxima terça-feira (22), contra o Arsenal, pelas quartas de final da Copa da Liga Inglesa, no Estádio Emirates. A equipe de Guardiola encara o Newcastle pela Premier League no sábado (26), no Etihad Stadium. Já o time do Southampton visita no mesmo dia o Fulham.

SOUTHAMPTON 0 X 1 MANCHESTER CITY

GOLS: Manchester City: Raheem Sterling (16′)

Southampton: Alex McCarthy; Walker-Peters, Bednarek, Vestergaard e Bertrand; Ward-Prowse, Romeu, Theo Walcott e Djenepo (Redmond); Adams (N’Lundulu) e Ings (Tella)

Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Rúben Dias e Cancelo; Gündogan, Rodri e De Bruyne; Ferrán Torres (Mahrez), Bernardo Silva e Sterling

– Posse de bola: Southampton 48% x 52% Manchester City

– De Bruyne chegou a 73 assistências pela Premier League, maior número entre todos os jogadores

– Manchester City encerrou série de dois empates seguidos em jogos da Premier League;

– Southampton encerrou sequência de três jogos de invencibilidade no Campeonato Inglês;