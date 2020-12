Manchester United – Cavani larga como ‘super-reserva’ e pesadelo para rivais; veja números

Depois de uma saída conturbada do Paris Saint-Germain e a demora para acertar com um novo clube, Edinson Cavani chegou ao Manchester United com o peso da lendária camisa 7 do clube, usada por alguns dos grandes ídolos em Old Trafford. E também a desconfiança de alguns.

Os primeiros meses, porém, mostram que o experiente atacante uruguaio de 33 anos não tem problema com a pressão. Em 13 jogos até aqui, o jogador soma quatro gols e duas assistências.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

A última dessas assistências foi nesse sábado (26), para Bruno Fernandes marcar o segundo gol no empate em 2 a 2 contra o Leicester, no King Power Stadium, pela Premier League.

Mas o que mais tem impressionado os fãs dos Red Devils é o pouco tempo que Cavani tem tido em campo e, ainda assim, conseguido ser decisivo para o clube. Ao todo, o uruguaio começou nove das 13 partidas no banco de reservas.

Como titular, ele participou de somente um gol, diante do Everton, na Copa da Liga Inglesa. Saindo do banco, foram cinco gols criados pelo centroavante, com uma média de 22 minutos jogados como substituto.

O jogo mais marcante, até o momento, foi a virada incrível em cima do Southampton, em que ele entrou no intervalo, marcou dois gols e deu a assistência para o outro na vitória por 3 a 2.

Em entrevista à repórter Natalie Gedra, da ESPN Brasil, no início do mês de dezembro, o técnico Ole Gunnar Solskjaer exaltou a mudança que Edinson e Alex Telles geraram no elenco do Uniuted nesta temporada.

“Nós pensamos que os dois podem nos dar algo diferente. Porque, com os cruzamentos de Alex (Telles) e a movimentação de Edinson (Cavani) na área, eu acredito que eles podem nos dar aquele extra que nós sentimos falta na última temporada”, disse.

“Nós tínhamos grandes jogadores, com diferentes qualidades, no ataque, Mason Greenwood, Martial, Marcus Rashford são tipos diferentes de atacantes. Os laterais são diferentes entre si. A chegada dos dois nos dá uma nova maneira de jogo”, completou.

O United de Cavani volta a campo na próxima terça-feira (29), contra o Wolverhampton, em Manchester, com transmissão ao vivo e exclusiva do FOX Sports, a partir das 16h55.