Manchester United começa perdendo para o lanterna, vira jogo em 7 minutos e chega ao 6º jogo consecutivo sem derrota

E o Manchester United segue em sequência fantástica na Premier League. Nesta quinta-feira (17), em duelo válido pela 13ª rodada no Bramall Lane, os Diabos Vermelhos venceram o lanterna Sheffield United de virada por 3 a 2, subiram para 6º na tabela e também seguem sem perder há 6 rodadas.

E o jogo não começou nada bem para o United. Isso porque, logo aos 5 minutos, o goleiro Henderson cometeu falha bizarra e a bola sobrou para McGoldrick, que só teve o trabalho de empurrar para o gol, abrindo o placar a favor do Sheffield.

As coisas foram mudando para os visitantes, que não demoraram a reagir na partida. Aos 26 minutos, o zagueiro Lindelof acertou lançamento milimétrico da defesa e a bola chegou até os pés de Rashford, que deixou tudo igual no território adversário.

A virada veio ainda no 1º tempo. Aos 33 minutos, Pogba deu belo lançamento, a bola chegou a Anthony Martial, que entrou na área e anotou o segundo dos Diabos Vermelhos, e seu primeiro gol na atual edição da Premier League.

No início do segundo tempo, o clube de Manchester chegou ao terceiro gol. Aos 6 minutos, Pogba roubou a bola após cobrança de lateral do Sheffield e iniciou contra-ataque com jogada espetacular, que terminou no segundo gol de Marcus Rashford na partida.

Aos 42 minutos, o Sheffield ainda descontou com McGoldrick, que assim como Rashford, marcou duas vezes na partida.

Com o resultado, o United foi a 23 pontos e subiu para 6º na tabela, agora apenas a um ponto do Everton, 5º colocado, e Tottenham, vice-líder. Para o líder Liverpool, a distância é de cinco. Além disso, os Diabos Vermelhos também chegaram ao seu 6º jogo consecutivo sem derrota no Campeonato Inglês.

O Sheffield, por sua vez, segue na lanterna com um único ponto somado e sem vencer na competição. A distância para o Burnley, primeiro fora da zona de rebaixamento, segue em 9 pontos.

Pogba foi um dos destaques do United na vitória de virada sobre o Sheffield United, na Premier League Getty Images

Sheffield United 2 x 3 Manchester United

GOLS: McGoldrick (2x) (Sheffield); Marcus Rashford (2x) e Martial (United)

SHEFFIELD UNITED: Ramsdale; Baldock; Basham, Egan, Robinson e Stevens; Berge, Ampadu e Fleck; Burke e McGoldrick. Técnico: Chris Wilder.

MANCHESTER UNITED: Henderson; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire e Alex Telles; Matic e Pogba; Greenwood, Bruno Fernandes e Rashford; Martial. Técnico: Ole Gunnar Solskjaer

– O Manchester United chegou ao seu 6º jogo consecutivo sem derrota

– O Sheffield United segue sem vencer na competição e tem um único ponto somado

– Anthony Martial marcou seu primeiro gol na atual temporada da Premier League

– Com 2 gols, Marcus Rashford agora tem 5 na competição

– No 1º tempo, o United teve 64% de posse de bola, contra 36% do Sheffield

– Apesar dos dois gols, o United finalizou menos no 1º tempo: 5 contra 7 finalizações do Sheffield

Classificação

– Sheffield United: 20º lugar, com 1 ponto

– Manchester United: 6º lugar, com 23 pontos

Próximos jogos na Premier League

Domingo, 20/12, 9h*, Brighton x Sheffield United

Domingo, 20/12, 13h30*, Manchester United x Leeds United

*horário de Brasília