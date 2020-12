Manchester United e PSG prometem duelo chave pela Liga dos Campeões

O Manchester United recebe o Paris Saint-Germain nesta quarta-feira pela Liga dos Campeões, às 17h (horário de Brasília). Os ingleses terão a difícil missão de superar o time francês pela segunda vez no torneio com o objetivo de garantir a classificação às oitavas de final, além da liderança do Grupo H com uma rodada de antecedência.

O técnico dos Diabos Vermelhos, Solskjaer, ressaltou a importância do resultado positivo em meio a um calendário tão apertado.

– Quanto antes você classificar, melhor é. Com a vitória, nós venceremos o grupo, o que é nossa intenção. Queremos jogar com nosso estilo ofensivo, defendendo bem contra um time com alguns dos melhores jogadores individuais. Mas nossa mentalidade é vencer a partida.

O comandante também deu sua visão sobre o reencontro do atacante Cavani com sua ex-equipe.

– Cavani está pronto para jogar. Claro que é especial para ele enfrentar o PSG, seu antigo clube em que ele é o maior artilheiro. Conhecendo ele, sei que dará toda a energia e está preparado.

Já o PSG vive um momento delicado no torneio, uma vez que corre o risco de não se classificar para a próxima fase da principal competição da Europa. O time de Thomas Tuchel, Neymar e Mbappé ocupa apenas a segunda colocação com os mesmos seis pontos que o RB Leipzig após um início irregular.

Mais cedo, às 14h55 (horário de Brasília), o time alemão viaja para encarar o Istanbul Basaksehir fora de casa e enxerga a vitória como algo essencial contra o lanterna do Grupo H. A equipe de Nagelsmann precisa dos três pontos para seguir na briga pela classificação até a próxima fase do torneio.