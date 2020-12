Manchester United faz primeiro tempo primoroso, humilha Leeds de Bielsa e entra no G-4

Os 16 anos de espera valeram a pena – ao menos para os torcedores do Manchester United. No primeiro encontro dos rivais na Premier League desde 2003-04, o United, com ótimas atuações de todo o time, em especial McTominay e Bruno Fernandes, os Red Devils atropelaram o Leeds United: 6 a 2.

O time de Bielsa, como sempre, mostrou muita fragilidade defensiva. Muito, tem a ver com o fato de precisar improvisar três jogadores em sua defesa – Dallas, Ayling e Alioski jogaram fora de posição. Mas muito também é mera consequência do estilo de jogo de Bielsa, que não abre mão de manter seu estilo de jogo ofensivo, contra todos os adversários.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Às vezes, dá certo. Às vezes. dá muito errado, como aconteceu neste domingo, quando o United talvez tenha feito seu melhor jogo na Premier League até agora. No intervalo, a partida estava 4 a 1.

O que sempre funciona é a parte ofensiva do Leeds. Foi como se os Whites tivessem um time do meio para frente, e outro muito pior do meio para trás. No segundo tempo, sem medo de perder por mais, o Leeds foi para cima e teve muito volume. Fez um gol, mas levou outros dois, de Bruno Fernandes e Daniel James.

Ao menos para o Leeds, Dallas fez um golaço. Em vão, porém. Era dia de massacre e humilhação diante do rival, que agora está no G-4 da Premier League.

Scott McTominay comemora gol contra o Leeds pela Premier League em Old Trafford Getty Images

Manchester United 6 x 2 Leeds United

GOLS: McTominay (2X), Bruno Fernandes (2x) Lindelof, James (MAN); Cooper e Dallas(LEE)

LEEDS UNITED: Meslier, Dallas, Ayling, Cooper e Alioski; Kalvin-Phillips (Strijik); Raphinha, Rodrigo, Klich (Shackleton) e Harrison; Bamford Técnico: Marcelo Bielsa

MANCHESTER UNITED: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire e Shaw (Alex Telles); Fred e McTominay; James, Bruno Fernandes e Rashford; Martial. Técnico: Ole Gunnar Solskjaer

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

– Scott McTominay é o primeiro jogador a marcar dois gols nos primeiros três minutos de um jogo

– O escocês também é o terceiro jogador a fazer dois gols em uum jogo de Premier League sobre o Leeds desde Ole Gunnar Solskjaer, atual técnico dos Red Devils, em março de 2002

– O Manchester United não perde para o Leeds em Old Traford há 12 jogos – mais do que contra qualquer outro time

– 1ª vez que o United faz quatro gols num 1º tempo da Premier League desde 2016 (4 a 1 sobre o Leicester)

– Solskjaer comemorou 2 anos à frente do Manchester United neste sábado (19)

Raphinha e Rodrigo se salvam

Na catástrofe que foi o desempenho do Leeds neste domingo, os brasileiros dos Whites se salvaram.

Rodrigo, no meio, estava em todos os lugares do campo, invertendo bolas, cruzando e tentando tabelar.

As viradas de Rodrigo, mais de uma vez, tiveram Raphinha como endereço. E o brasileiro, bem, dominou muitas delas para bater a gol. Mas,apara seu azar, ao contrário de muitos jogos anteriores, De Gea estava bem.

Rolo compressor

Antes de três minutos, os donos da casa já venciam por 2 a 0. E o segundo gol pareceu um replay do primeiro – pelo tempo percorrido entre um e outro e pelo fato de os dois lances terem sido quase iguais.

No primeiro, Bruno Fernandes rola na entrada da área e McTominay enfia o pé para abrir o placar. No segundo, o passe perfeito é de Martial, mas o gol também é de Mc Tominay, pelo lado esquerdo do ataque.

Gol que fala português

No terceiro, o brasileiro Fred e o português Bruno Fernandes, que fazia excelente partida, armam bela jogada, com direito a passe de calcanhar, e Bruno pega sobra para fazer o terceiro.

Bola aérea pesadelo

As jogadas de bola aérea tem sido o pesadelo do Leeds na Premier League.

E contra o Manchester United não seria diiferente: Lindelof fez o terceiro após cobrança de escanteio

Respiro

No finzinho do 1º tempo, Cooper aproveitou cruzamento de Raphinha e desconta para o Leeds.

Um respiro e uma gota de esperança para o segundo tempo.

Golaço de Dallas

Àquela altura, não vaelu muita coisa. Mas o gol de Dallas foi uma pintura.

Classificação

– Leeds United: 14º lugar, com 17 pontos

– Manchester United: 3º lugar, com 26 pontos

Próximos jogos na Premier League

Sábado, 26/12, 9h30, Leicester x Manchester United

Domingo, 27/12, 9h, Leeds United x Burnley

*horário de Brasília