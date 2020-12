Manchester United mostra interesse em tirar Alaba do Bayern

No final de seu contrato com o Bayern de Munique, David Alaba começa a atrair o interesse de vários clubes. Segundo a imprensa inglesa, o Manchester United entrou na disputa pelo lateral austríaco.

Sem perspectivas de renovar com o time alemão, o empresário do atleta, Pini Zahavi, já conversa com os possíveis destinos de Alaba. Os Red Devils vão tentar usar seu poderio financeiro para convencer o jogador.

Além da equipe do técnico Gunnar Solskjær, mostraram interesse Paris Saint-Germain, Chelsea, Manchester City, Real Madrid e Barcelona. Atualmente com 28 anos, Alaba poderá assinar um pré-contrato com qualquer clube a partir de janeiro.