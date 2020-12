Manchester United prepara aumento de salário para estrela

O meio-campista Bruno Fernandes é um dos principais nomes do atual elenco do Manchester United e seu desempenho tem sido reconhecido. Tanto que a diretoria da equipe inglesa prepara um reajuste salarial para o atleta português.

Segundo informações do The Sun, a ideia do Manchester United é prolongar o contrato do jogador até junho de 2025. O novo salário da estrela iria chegar a quase R$ 1,4 milhão por semana.

Mesmo com o reajuste, Bruno Fernandes ainda não alcançaria o patamar salarial das principais estrelas do Manchester United, como o goleiro David De Gea, o meio-campista Paul Pogba e o atacante Anthony Martial.