Manchester United vence Everton com gols no fim e avança à semi na Copa da Liga

No último jogo das quartas de final da Carabao Cup, a Copa da Liga Inglesa, o Manchester United foi até o Goodson Park e venceu o Everton nesta quarta-feira por 2 a 0.

A partida não foi das melhores, o United sofreu ameaças em sua defesa e perdeu boas chances, mas Edinson Cavani decidiu no fim.

O uruguaio recebeu passe de Martial aos 43 do segundo tempo, cortou para a perna esquerda e chutou no canto do gol, sem chances para o goleiro Olsen.

Já com a partida definida, no último minuto de jogo Martial ampliou aproveitando um contra-ataque e fez o segundo dos visitantes

O resultado coloca o United na semifinal da Copa da Liga.

O time do técnico Ole-Gunnar Solskjaer aguarda o sorteio para saber quem será o seu adversário.

Além do Manchester United, Manchester City, Tottenham e Brentford estão entre os quatro finalistas.

As semifinais acontecerão em jogo único no dia 4 de janeiro.

Ficha técnica

EVERTON 0 X 2 MANCHESTER UNITED

GOLS: Cavani e Martial

EVERTON: Olsen; Coleman, Mina, Keane, Godfrey; Doucoure, Gomes (Davies), Iwobi, Sigurdsson, Richarlison (Bernard); Calvert-Lewin Técnico: Carlo Ancelotti

MANCHESTER UNITED: Henderson; Tuanzebe, Bailly, Maguire e Alex Telles (Shaw); Pogba e Matic; Greenwood (Rashford), Bruno Fernandes e van de Beek (Martial); Cavani. Técnico: Ole Gunnar Solskjaer

Próximos jogos na Premier League

Sábado, 26/12, 9h30, Leicester x Manchester United

Sábadi, 26/12, 15h30, Sheffield x Everton

*horário de Brasília