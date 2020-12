Mancini comanda último treino do Corinthians em 2020; elenco terá folga até dia 4 de janeiro

O elenco do Corinthians fez na manhã desta quarta-feira o último treino de 2020 no CT Joaquim Grava. Vagner Mancini promoveu um pequeno torneio em campo reduzido com quatro equipes.

Após uma fase de grupos, o time cinza, composto por Cássio, Michel Macedo, Bruno Méndez, Gabriel, Camacho, Luan e Léo Natel, enfrentou o time laranja, com Walter, Fagner, Gil, Cazares, Everaldo, Rodrigo Varanda e Jô na final. A equipe cinza venceu com gols de Camacho e Luan.

Lucas Piton (dores no púbis), Xavier (incômodo na coxa direita), Roni (dores no pé direito) e Gabriel Pereira (pancada no tornozelo esquerdo) não participaram das atividades.

A partir de hoje, os atletas e a comissão técnica recebem folga e só se reapresentam no dia 4 de janeiro. O Timão volta a campo só no dia 13, para pegar o Fluminense no Campeonato Brasileiro.