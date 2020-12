Mancini comemora recuperação do Corinthians e quer retorno ainda melhor em 2021

O Corinthians realizou a sua última atividade do ano, nesta quarta-feira, e, em vídeo publicado pelo clube, o técnico Vagner Mancini comemorou o fim de 2020 de evolução da equipe.

O comandante corintiano destacou a recuperação do Timão nas últimas partidas e, apesar da folga de fim de ano, mostrou que quer os atletas ainda melhores no retorno em 2021, para a reta final do Campeonato Brasileiro.

“A gente está fechando o ano feliz, com a recuperação do time no campeonato, e sabemos que o campeonato ainda não acabou. Então é uma breve parada, e a gente vai retornar e melhorar ainda mais, porque esse é o nosso objetivo. Que esse ano novo seja um descanso importante para todos nós, que a gente possa passar com a família, mas que na nossa volta a gente consiga manter isso tudo tem visto nos jogos”, disse o técnico antes da atividade.

Passado o treino desta quarta, o elenco corintiano ganha um descanso na virada de ano e só volta a se reapresentar no CT da Barra Funda no dia 4 de janeiro, próxima segunda-feira. Depois disso, a equipe volta o foco para o Brasileiro e se prepara para a partida contra o Fluminense, no dia 13.

O Corinthians encerra 2020 com chances reais de brigar por uma vaga na próxima Libertadores, depois de ter passado boa parte da competição brigando contra o rebaixamento. Atualmente, o time comandado por Vagner Mancini ocupa a 9ª colocação com 39 pontos, a apenas cinco do Palmeiras, que abre o G6.