Mancini ensaia o Corinthians com duas mudanças para pegar o Goiás; Cafú é baixa após testar positivo para COVID-19

O Corinthians treinou na manhã deste sábado (19) na penúltima atividade antes do jogo contra o Goiás, que acontece na próxima segunda-feira, na Neo Química Arena, no encerramento da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Durante atividade no CT Joaquim Grava, o técnico Vagner Mancini deu sinais do time que mandará a campo.

Sem poder contar com o colombiano Victor Cantillo, que se recupera de uma lesão no músculo adutor da coxa direita, o treinador montou uma formação com Ramiro na função de volante ao lado de Gabriel.

Com isso, Mateus Vital apareceu na posição de meia pela direita, segundo apuração de Flavio Ortega, repórter da ESPN Brasil.

No ataque, quem retornou ao time foi Jô, que cumpriu suspensão na vitória contra o São Paulo, e comandará o setor ofensivo diante do Goiás. Na defesa, Bruno Mendez segue como titular, enquanto Jemerson permanece como opção entre os reservas.

O mesmo caso se aplica o meia Luan, que foi liberado pela comissão técnica na última sexta-feira após a morte de um amigo em Rio Preto. O jogador retornou a São Paulo, e deverá ser opção par Vagner Mancini diante do Esmeraldino.

Com isso, o Corinthians deve ir a campo na segunda-feira com Cássio; Fagner, Bruno Mendez, Gil e Fabio Santos; Gabriel, Ramiro e Cazares; Mateus Vital, Otero e Jô.

Jô durante treino do Corinthians, no CT Joaquim Grava Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Assim como no Majestoso, o volante Ederson e os atacantes Mauro Boselli e Matheus Davó devem seguir fora da lista de relacionados. Os jogadores treinaram em outro campo neste sábado.

Quem também está fora da partida é Jonathan Cafú, que testou positivo para COVID-19 e cumprirá agora o protocolo de isolamento previsto pela Confederação Brasileira de Futebol.