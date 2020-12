Mancini ensaia quatro mudanças no time titular para clássico contra o São Paulo

O Corinthians segue em busca da manutenção da sequência sem derrotas no Campeonato Brasileiro neste final de semana. No domingo (13), a equipe tem o duro duelo no clássico contra o líder São Paulo, às 18h15, na Neo Química Arena.

No treino desta quinta-feira (2), quatro mudanças foram feitas pelo técnico Vágner Mancini no time titular, em um ensaio para a partida contra o Tricolor. As informações são do repórter Flavio Ortega, dos canais Disney.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Bruno Méndez entrou no lugar de Marllon, com Jemerson ficando na equipe reserva. Cazares entrou na vaga de Luan, ainda criticado por suas atuações, enquanto Ramiro voltou aos titulares. Davó entrou no lugar de Jô, suspenso com cartão vermelho.

Com isso, a escalação ficaria: Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Cantillo e Cazares; Ramiro, Otero e Davó.

O Corinthians vem de três jogos sem perder no Campeonato Brasileiro, com dois empates sem gols contra Grêmio e Fortaleza e a vitória por 1 a 0 em cima do Coritiba.

Vagner Mancini na partida entre Corinthians x América-MG na Copa do Brasil Marcello Zambrana/ Agif/Gazeta Press

A sequência deixou a equipe na 11° colocação, com 30 pontos, seis na frente da zona de rebaixamento e oito atrás do último colocado do G6, o Internacional.