Mancini põe Corinthians para trabalhar um pouco de tudo no CT

Vagner Mancini quer aproveitar ao máximo o tempo livre para preparar o Corinthians para o clássico de domingo, contra o São Paulo, na Neo Química Arena.

Nesta quarta-feira, os jogadores foram exigidos de diversas maneiras no CT Joaquim Grava.

O trabalho começou com o preparador físico Flávio de Oliveira.

Depois, meias e atacantes fizeram uma atividade de passes e movimentação, enquanto zagueiros e laterais, comandados pelo auxiliar técnico Anderson Batatais, participaram de um treino específico de posicionamento defensivo.

Em outro momento e no campo anexo, novamente com o elenco foi dividido. Uma parte do elenco realizou cruzamentos e finalizações. Os demais participaram de um trabalho de posse de bola e pressão em espaço reduzido.

Antes de encerrar, Vagner Mancini comandou o tradicional treino tático, coletivo, esboçando ideias que podem aparecer no campo.

Na manhã desta quinta, o Corinthians volta ao batente no CT Joaquim Grava.