Mancini se preocupa com queda do Corinthians nos jogos e releva expulsões

Vagner Mancini respondeu a questionamentos de sócios do Fiel Torcedor, plano corintiano que dá benefícios na compra de ingressos, e admitiu a necessidade do Corinthians conseguir manter a intensidade durante as partidas. Antes do clássico com o São Paulo, marcado para o próximo domingo, na Neo Química Arena, essa parece ser uma das prioridades do treinador.

“Na segunda etapa, em alguns jogos, temos visto uma queda de rendimento. E isso é o que eu quero, o mais rápido possível, corrigir. Temos de entender o que essa camisa pede, para que o atleta possa fazer o melhor dele e levar o Corinthians à conquistas. Estou de olho nisso”, disse Mancini, em entrevista divulgada nesta quinta pela assessoria do clube.

“Eu tenho certeza que o elenco sabe o que tem de fazer. Muitas vezes não consegue fazer por algumas razões, mas os atletas, quem vive no Corinthians, sabe que o Corinthians precisa voltar rapidamente à disputa de títulos, a ser o time que a torcida espera, e isso leva tempo”.

Por outro lado, Vagner Mancini relevou o fato do Timão liderar o ranking de expulsões no Campeonato Brasileiro. Ao todo, na temporada, já foram 10 cartões vermelhos para atletas corintianos.

“O aumento do número de cartões se deve a dois fatos: primeiro que quando você tem uma equipe que não vem bem, ela perde concentração nos jogos e toma mais cartões. Quando você tem uma equipe concentrada mais no jogo, que não dá tanta importância a fatores externos ou ao árbitro, você tem o numero de cartões amarelos e vermelhos menor”, disse.

“E o futebol está mudando, todos os clubes estão passando por isso, os atletas estão tendo que, dentro das partidas, entender as mudanças que a Fifa vêm propondo. Eles estão no período de adaptação, mas no vestiário, nos treinos, a gente conversa muito sobre isso, para que essa adaptação não demore tanto e o time não sofra com isso”, concluiu.

O Corinthians ainda tem treinos programados para esta sexta e para o sábado. No domingo, o Majestoso vai acontecer a partir das 18h15 e vai colocar o Corinthians de Mancini frente a frente com o líder do Campeonato Brasileiro.