Mancini trabalha finalizações no Corinthians de olho no Goiás, segunda pior defesa do Brasileirão

O Corinthians deu sequência à preparação focada na próxima partida do time no Campeonato Brasileiro, que acontece na próxima segunda-feira contra o Goiás, na Neo Química Arena, às 20h (de Brasília).

Vagner Mancini realizou um trabalho focado no setor ofensivo, com cruzamentos e finalizações. Vale lembrar que o Esmeraldino tem a 2ª pior defesa da competição, com 40 gols sofridos em 25 rodadas, a frente apenas do Bahia, que cedeu 42 tentos.

O comandante alvinegro não conta com três jogadores: o zagueiro Raul Gustavo e o meia Roni, ambos com a equipe sub-23, e o volante Cantillo, que se recupera de lesão muscular no adutor da coxa direita.

Ainda nesta tarde, os atletas realizarão um trabalho específico de fortalecimento no CT e, na sexta-feira, novamente pela manhã, o elenco volta a treinar no campo.