Mano Menezes aumenta lista de bate-bocas públicos com jogadores, que já teve Sheik e até Romário

Mano Menezes encerrou na noite do último domingo (20) sua passagem como técnico do Bahia. Após a derrota por 4 a 3 para o Flamengo no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, o clube anunciou o desligamento do treinador. Momentos antes do comunicado, o comandante esteve no centro de uma polêmica.

Em entrevista ainda no gramado após o fim da partida, o volante Gerson acusou Juan Pablo Ramírez, do Bahia, de injúria racial durante o jogo. O camisa 8, que disse ter sido chamado de ‘negro’ pelo colombiano, ainda disparou críticas ao treinador Mano Menezes. Os dois bateram boca durante o jogo.

“Quero falar uma coisa: tenho vários jogos pelo profissional e eu nunca vim falar aqui nada para a imprensa, até porque nunca sofri esse preconceito e nunca fui vítima nenhuma vez. Depois o Mano (Menezes) até falou ‘É, agora você é vítima, porque o Daniel Alves te atropelou’. Mas teve respeito”.

“O Ramirez, quando a gente tomou o segundo gol, o Bruno Henrique fingiu que ia chutar uma bola, ele reclamou com o Bruno, e eu fui falar com ele, e ele falou bem assim para mim: “Cala a boca, negro”. Eu nunca sofri. Mas isso eu não aceito. Eu nunca falei de treinador, mas o Mano tem que saber respeitar. Estou vindo falando em nome de todos os negros do Brasil”, disse ao canal Premiere.

Já nos vestiários o Maracanã, o treinador deu sua versão dos fatos.

“Esse é um assunto extremamente sério, que envolve o mundo e, consequentemente, o Brasil também. Nós não temos nenhum relato, nenhuma imagem, não temos o fato de que o Ramírez falou para o Gerson qualquer coisa desse tipo. Então, quando não temos, logicamente que ficamos do lado do nosso jogador. O que pareceu para a gente naquela hora é que tínhamos crescido no jogo, tínhamos feito 2 a 1, e que estava havendo uma tentativa de paralisar o jogo, de tumultuar, de também tirar um jogador nosso por um cartão vermelho para igualar as coisas. Mas Gerson é um jogador extremamente sério, merece todo o respeito. O clube vai fazer acompanhamento, uma investigação do que realmente aconteceu”.

“O Bahia tem um compromisso muito grande com isso, ninguém da nossa comissão técnica apoiaria um tipo de situação como essa, então se acontecer de depois da conversa com o jogador, das coisas serem esclarecidas, provavelmente amanhã, ou quando o time se reapresentar, não só o Tribunal vai fazer uma denúncia, mas o Bahia também vai tomar as providências porque não tem sentido nenhum de atitude, se é que ela aconteceu”, prosseguiu.

“Em relação às discussões de campo, o Gerson estava bastante alterado, xingou todo mundo e aí houve uma tentativa nossa de defender o nosso, mas sempre dentro da questão do jogo, nada de defender uma atitude errada. Se a atitude errada aconteceu, não defendo eu e já pela conversa que tive com o presidente, e pela história do Bahia não vai haver defesa de uma coisa errada se aconteceu, mas vamos ver o que realmente aconteceu”, completou.

Mano Menezes durante confronto contra o Melgar pelo Bahia na Copa Sul-Americana Getty Images

A declaração de Gerson aumenta a lista de jogadores que já dispararam contra Mano Menezes. O ESPN.com.br listou outros nomes que já fizeram declarações fortes sobre o treinador.

Emerson Sheik

Sem espaço no elenco do Corinthians em 2014, Emerson Sheik apontou a treinador como fator decisivo para o atacante ter deixado o clube naquele ano, quando acertou empréstimo ao Botafogo.

“Passaria para o outro lado da rua para não ter que passar perto dele”, disse Emerson em entrevista à TV Globo, ao ser questionado sobre o que diria ao treinador caso se encontrassem. “Acho ele um treinador muito limitado, não vi nada de especial nele, não acho que vai melhorar, porque é um cara que parece que não tem humildade de perguntar, de pedir ajuda. É ele, e ele”.

“Acho que tem que ter honestidade de chegar perto da pessoa, conversar, falar, ser claro, ser honesto. Isso não aconteceu. Seria chegar e ter uma conversa franca, não quero, passou, me emprestar para um clube. Sou adulto, estou nessa há muito tempo. Acho que faltou isso para ele. É um cara com que eu não quero trabalhar nunca mais na minha vida, não agrega nada”.

Já em outra entrevista, dessa vez dada à Rádio Mix, do Rio de Janeiro, o agora ex-atacante voltou a disparar contra o treinador.

“O que eu sinto pelo Mano? Não gosto dele. Não escondo que não gosto dele. Entendo que ele é um cara de caráter duvidoso, e para mim isso basta”, disse.

O treinador chegou a responder sobre as declarações do atacante.

“Em relação às opiniões dele [Emerson], sinceramente não tenho interesse, não me atingem, não estou preocupado. Ele que siga a vida dele. No futebol a bola é redonda e na frente as coisas clareiam para saber quem tem caráter, quem é melhor”, disse.

Marinho

Quem também não guarda boas lembranças de Mano Menezes no futebol é Marinho. Em entrevista ao Desimpedidos, canal de Youtube, o atacante do Santos relembrou o trabalho ao lado do treinador nos tempos de Cruzeiro, em 2015.

“A questão é que eu tenho que respeitar o treinador, jogando ou não. Por exemplo, trabalhei com o Tite no Inter e não cheguei a jogar no profissional. Fui campeão e artilheiro em competições de base, fui convocado para a seleção brasileira sub-20, mas não jogava no profissional. E o Tite era o treinador, mas é um cara que tem minha admiração, diferente do Mano Menezes”.

“O cara não me tratou como profissional. Por mais que eu não fosse jogar com ele, me tratasse com respeito. A primeira coisa que ele fez quando chegou no Cruzeiro foi falar: ‘Ah, você é aquele lá do ‘sabia não’, né?’. Imagina, qual o respeito que o cara trata o seu atleta? É desse jeito? Então, já caiu no meu conceito daí”.

“É um cara que não tenho vontade nenhuma de trabalhar e foi o pior treinador que já peguei, não porque eu não jogava, mas pelo fato de não respeitar o atleta como merece. Eu não era nenhum medalhão no Cruzeiro quando cheguei, mas quem me levou para lá foi o Luxemburgo, treinador de Real Madrid, seleção… Vai falar o quê? Talvez o pior treinador que eu já peguei foi esse”.

Mano Menezes durante coletiva do Bahia, em 13 de outubro de 2020 Felipe Oliveira/EC Bahia

Fred

Fred e Mano Menezes trabalharam juntos no Cruzeiro em 2019, quando a Raposa chegou a disputar a Conmebol Libertadores meses antes da queda à Série B dentro do Campeonato Brasileiro. Eles tiveram o primeiro contato antes, quando o gaúcho comandou a seleção brasileira.

Em convocação feita para o Superclássico das Américas, o treinador foi questionado sobre a ausência do atacante na lista. Àquela época o jogador era destaque jogando pelo Fluminense, no ano que terminou com o Tricolor das Laranjeiras campeão nacional. Segundo o técnico, o centroavante não havia ficado de fora de lista por conta de seu ‘temperamento forte’.

“É pela característica do jogador de frente. O Luis Fabiano tem mais variação de movimentação. E eu já tenho um jogador que atua mais fixo, que é o Leandro Damião. Eu não excluo, eu gosto de jogador de personalidade, eu preciso disso nos jogos. Não estou procurando bonzinhos, até porque a minha filha já se casou”.

Dias depois, o próprio Fred disse que já não contava com convocações à seleção sob o comando do treinador.

“Nem penso em seleção enquanto o Mano estiver lá. Desde o jogo contra o México que não tinha centroavante para jogar e ele colocou o Lucas para jogar de costas e eu fiquei no banco, ali eu vi que o Mano não gosta do meu trabalho”, disse.

Romário

Não foi apenas com jogadores em atividade que Mano Menezes entrou em verdadeira rota de colisão. Ainda no comanda seleção brasileira, o treinador liderou a equipe na disputa dos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, quando ficou com a medalha de prata. Um dos grandes críticos do trabalho do técnico, o tetracampeão Romário não poupava declarações sobre o desempenho da equipe nacional.

“Ele é um aproveitador”, disse Mano em entrevista ao ao jornal Marca Brasil. “Ele precisa de espaço na mídia e agora espaço é dado para quem bate no técnico da seleção, que não ganhou o ouro. Dizer que ganhar a prata é um fracasso é demais”.

A declaração de Mano Menezes não ficou sem resposta do Baixinho, que emitiu longo comunicado detonando o técnico.

“Mano Menezes disse que sou um aproveitador e que preciso de espaço na mídia. Dá pena dele. Mais uma característica negativa que ele tem. Ele deve estar falado de outro Romário.

Mano Menezes, até alguns jogos atrás falei e pensei que era um bom treinador. Quem lembra, sabe que falei que convocaria de 60% a 70% das convocações que você fez e que um dos grandes problemas da seleção era o tempo para que eles se juntassem e quando entrassem em campo jogassem como um time. Hoje mais do que nunca, entendo porque nunca jogaram. Treinador da seleção tem que convocar os melhores jogadores e você tem seus próprios interesses na seleção. E no mundo do futebol todos sabem disso, que seu interesse pessoal está acima de qualquer resultado positivo da seleção.

Treinador da seleção, tem que ser capaz, corajoso, destemido, sério e honesto dentro das suas convocações e esquemas de jogo. Você não chega nem perto dessas qualidades. Você convocou mal, por interesses dúbios, levando Hulk em cima da hora e deixando David Luiz. Escalou mal os 18 jogadores que você tinha na mão. Lucas é disparado o melhor da seleção, depois do Neymar. Você é imbecil, idiota e não tem capacidade de dirigir a seleção.

Eu posso falar da seleção brasileira, eu honrei a camisa da seleção, eu nunca joguei por outros interesses a não ser ganhar e eu sou campeão pela seleção VÁRIAS vezes. E você? Você é tão atrasado taticamente que não conseguiu chegar à final de uma Copa América. Você não tem palavra. Me lembro que lá atrás você falou o seguinte: Eu vou resgatar o futebol brilhante que o Brasil teve. Não fez porque não tem capacidade, inteligência, segurança, hombridade para fazer isso. Você é medroso, você é pior treinador de todos os tempos da Seleção, é só ver os resultados. Uma vergonha para meu país. Você é uma vergonha para o futebol.

Detalhe, só vou te responder enquanto estiver com a camisa da seleção, quando sair não respondo mais. Será um Zé Ninguém.”