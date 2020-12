Manoel explica bom rendimento do Cruzeiro contra equipes da parte de cima da tabela

Na noite desta quarta-feira, o Cruzeiro visitou o América-MG na Arena Independência, pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e saiu com a vitória pelo placar de 2 a 1. Autor do segundo gol, o zagueiro Manoel explicou o bom desempenho da Raposa contra times da parte de cima da tabela.

“A verdade é que entramos mais concentrados quando jogamos contra times da parte de cima, mais focados. Ainda mais fora de casa, entramos muito determinados. Dentro de casa, contra equipes da parte de baixo, achamos que vamos ganhar a qualquer momento, e isso acaba atrapalhando. Precisamos trabalhar isso. Precisamos ganhar em casa para chegar a duas, três vitórias e subir mais um pouco”, declarou o defensor ao canal Premiere.

Com a vitória no clássico, a equipe comandada por Luiz Felipe Scolari chegou a cinco vitórias nas últimas 11 partidas, além de cinco empates e uma derrota.

Desse modo, o Cruzeiro respira mais um pouco na briga contra o rebaixamento, já que soma 31 pontos e ocupa a 15ª colocação na tabela. Pela próxima rodada, a Raposa volta a campo no sábado (5), às 21h (de Brasília), quando recebe o Brasil de Pelotas no Mineirão, em Belo Horizonte (MG).