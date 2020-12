Mansão que irritou autora de Anjo Mau está à venda por R$ 22 milhões; veja fotos · .

Cenário mais importante do remake de Anjo Mau (1997), uma mansão de 2.300 metros quadrados está à venda por R$ 22 milhões. A residência fica no bairro do Morumbi, em uma área nobre da zona sul de São Paulo. Usada como casa da família Medeiros na trama, a locação causou irritação na autora Maria Adelaide Amaral na época.

A novelista não gostava do estilo do imóvel, que pertencia ao clã cujo patriarca era interpretado por José Lewgoy (1920-2003) e tinha como integrantes os personagens de Maria Padilha, Kadu Moliterno, Daniel Dantas e Leonardo Brício. Maria Adelaide explicou o motivo de não aprovar o local em uma reportagem do jornal Folha de S.Paulo, em 16 de novembro de 1997.

“Ela [a mansão] é kitsch [brega], de novo-rico. É um alívio sair de lá. Não combina com os personagens, que são quatrocentões [de linhagem muito antiga]”, disparou a autora na ocasião. O texto informava que as gravações da parte final de Anjo Mau seriam transferidas de São Paulo para o Rio de Janeiro.

A Globo pagava R$ 1,5 mil por dia para gravar na propriedade. Se corrigido pelo IGP-M (Índice Geral de Preços – Mercado), que é usado para definir o preço de aluguéis, o valor seria o equivalente a R$ 9,3 mil atualmente.

A Folha de S.Paulo também conversou com a dona da mansão, que não foi identificada porque tinha um contrato de sigilo com a emissora. Ela não concordou com a afirmação de que a casa era “kitsch”. “O Ricardo [Leonardo Brício] pratica tênis, nada e faz ginástica. Minha casa combina com ele. Acho que por isso foi escolhida”, falou.

A mansão aparece em destaque logo no primeiro capítulo do remake de Anjo Mau, disponível atualmente no Globoplay e exibida pela última vez em TV aberta em 2016, no Vale a Pena Ver de Novo. Produção que marcou a estreia de Maria Adelaide Amaral como autora solo e de Carlos Manga (1928-2015) como diretor de novelas, o folhetim conta a história de uma babá ambiciosa, Nice, vivida por Gloria Pires.

Na trama central, Nice é uma moça pobre que sonha ficar rica. Ela consegue trabalho como empregada na casa da família Medeiros e se apaixona por Rodrigo (Kadu Moliterno), irmão de Stela (Maria Padilha), sua patroa. Nice trata então de conquistar o herdeiro do clã.

O título da novela vem do caráter de Nice: ela tem cara de anjo, mas é má e promove intrigas na mansão. Descobre que a noiva de Rodrigo, Paula (Alessandra Negrini), o trai com o próprio irmão, Ricardo (Leonardo Brício). Mais adiante, Nice arma contra Lígia (Lavínia Vlasak), por quem Rodrigo se encanta. Para separá-los, ela usa seu irmão, Luís Carlos (Márcio Garcia).

A mansão que foi palco para as maldades da personagem de Gloria Pires tem elevador, cinco salas, espaço gourmet e uma área de lazer digna de clube, com piscina, salão de festas, de jogos, quadra poliesportiva, sala de banho com ofurô e ducha sueca, sala de ginástica e um pequeno campo de futebol.

São 1.470 metros quadrados de área construída, com seis suítes ao todo. As cenas da parte interior não eram gravadas na mansão, mas nos estúdios da Globo. A produção só se utilizava da fachada e da área externa de lazer em Anjo Mau.

Construída em 1979, a casa pertencia ao dono de uma fábrica de colchões em 1997, ano em que a novela foi feita. Naquela época, o imóvel era avaliado em R$ 1,2 milhão. Atualmente, ele está listado em R$ 22 milhões em sites de venda. Veja fotos abaixo:

