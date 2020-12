Maradona caiu e bateu a cabeça uma semana antes de morrer, segundo enfermeira

Desde o anúncio da morte de Maradona, o mundo tenta entender o que aconteceu e as investigações não param buscando saber se houve ou não negligência médica. Nos últimos dias, mais um depoimento forte foi dado. Segundo a enfermeira que cuidava do ex-jogador, ele teria caído e batido a cabeça uma semana antes da data do óbito.

A informação é da TV argentina C5N. O advogado do ídolo argentino, Rodolfo Baqué, afirma que o médico responsável pelo ex-jogador, Leopoldo Luque, ficou sabendo do ocorrido e não tomou nenhuma medida, como pedir exames ou avaliar as condições. O médico nega, e diz que não foi informado.

AFP

Para que as investigações possam esclarecer se houve negligência médica ou homicídio culposo, este detalhe é essencial. A família de Maradona afirma que houve negligência desde o começo, quando o doutor liberou o ex-atleta do hospital contra recomendação da equipe médica. Luque prestou depoimento nesta segunda-feira, mas não deu maiores detalhes.

Um dos maiores jogadores de todos os tempos e ídolo máximo da Argentina, Maradona faleceu na última quarta-feira, deixando o mundo do futebol em luto. Desde esta data, diversas homenagens foram feitas ao redor do planeta pela memória do craque.