Marcada para morrer, Ester recebe alerta em Flor do Caribe; saiba qual · .

Ester (Grazi Massafera) ficará marcada para morrer em Flor do Caribe. Após a mocinha da novela das seis denunciar às autoridades o esconderijo onde Dionísio (Sérgio Mamberti) guarda a fortuna que roubou de judeus durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), a loira entrará na mira do avô de Alberto (Igor Rickli). Com medo de que ele faça algo horrível, Guiomar (Claudia Netto) a alertará para sair da mansão.

“Dionísio tá investigando de quem partiu a investigação do bunker, o esconderijo dele”, começará a socialite, tentando sondar a nora. Ester consentirá e responderá que também foi perguntada sobre o tema. As cenas da conversa estão previstas para irem ao ar na próxima terça (15) no folhetim.

Sem saber se a loira realmente tem culpa no cartório, Guiomar fará um alerta arrepiante. “Eu acho que você tem que sair dessa casa, só pode ter sido você”, soltará a senhora, pronta para ouvir uma confissão. Sem demora, a filha de Samuel (Juca de Oliveira) lhe dará a resposta. “Mas não tem pra onde eu ir agora”, dirá a ex-guia de turismo, preocupada.

Chocada com a revelação, a mãe de Alberto pedirá que ela não vá em frente com as acusações. A personagem de Claudia Netto terá medo de que o idoso nazista faça algo com a loira ou seus filhos. A amada de Cassiano (Henri Castelli) tentará acalmá-la e responderá que ninguém mais na mansão dos Albuquerque sabe sobre sua nova missão de derrubar Dionísio.

Esperta, Guiomar pedirá que a nora esqueça o conteúdo da conversa. Sem entrar em muitos detalhes, a veterana dirá que o sogro é um homem muito perigoso e tem um passado manchado por muitas mortes.

Claudia Netto em cena de Flor do Caribe

Verdades não ditas

“Infelizmente, eu também sei, eu ouvi uma conversa do velho com o Alberto. Eu sei do passado dele”, retrucará a protagonista. Ela deixará claro que sabe sobre o histórico nazista do veterano. Guiomar ficará tensa com a rápida menção ao fato e pedirá novamente que a loira cale a boca.

“Então, é preciso tomar muito cuidado, pensa bem no que eu te disse. Esqueça essa história!”, reforçará a madame, com medo de que a personagem de Grazi Massafera comece a cavar sua própria cova com a investigação.

