Marcão dará continuidade ao trabalho de Odair no Fluminense

Efetivado no comando do Fluminense após a saída do técnico Odair Hellmann, Marcão foi apresentado na manhã desta quarta-feira. Em sua coletiva no CT Carlos Castilho o ex-jogador afirmou que não pretende mudar o estilo de jogo da equipe.

Com a ida de Odair para o futebol árabe, a diretoria do Fluminense optou por uma solução caseira. Marcão faz parte da comissão técnica permanente e estava responsável pela equipe sub-23.

“Pretendemos manter tudo de bom que o professor deixou. A equipe e o grupo têm uma maneira de jogar. Quem sentar aqui hoje tem de respeitar isso. Vamos manter o nível de dedicação, competição. Vamos competir, marcar forte”, afirmou o novo treinador Tricolor.

“O que puder contribuir da forma que o Marcão gosta de jogar, vamos tentar fazer. Vamos ver se o grupo recebe bem. Em princípio, vamos dar continuidade a um processo vencedor que está sendo no Brasileiro”, completou.

Esta não é a primeira vez que Marcão assume a equipe principal. Ele teve outras cinco oportunidades, sempre após a saída de um treinador, mas como interino. Sua última passagem foi no final de 2019, quando comandou o time em 17 partidas após a saída de Oswaldo de Oliveira.

Por sua estreita ligação com a base, Marcão projeta dar oportunidades aos jovens em seu trabalho.

“Até falei com os meninos sobre essa possibilidade do sub-23, capitaneado pelo Angioni. Precisamos muito da molecada que estava jogando. Odair teve oportunidade de jogar com Martinelli. Estava com minutagem, foi pro jogo, foi grande, se destacou. Isso faz parte do projeto sub-23. Que permaneça com isso e vira uma ponte para o profissional. Vai ser porta aberta. Conhecemos o trabalho dos meninos. Quando precisar, não vai ser problema pegar eles com minutagem e usar no time de cima”, disse Marcão.

Perguntado sobre o aproveitamento de Paulo Henrique Ganso, reserva com Odair, Marcão se disse fã do jogador.

“O Paulo é um jogador que trabalhamos há muito tempo, tenho carinho especial por ele. É um grande jogador e todos sabem. Faz parte do grupo, se entender que é o momento dele de novo. Gosto do estilo do jogo dele. Nos ajudou muito no final do ano passado, foi comprometido com a instituição, o processo. Quando estiver dentro, vai ajudar. Contamos com ele nesse movimento”, finalizou.

Marcão vai dirigir o Fluminense até o final do Campeonato Brasileiro.