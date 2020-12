Marcão pode dar chance a mais uma promessa do Fluminense

A base do Fluminense anda em alta ultimamente. O sub-17 acaba de conquistar o título brasileiro, o sub-20 está nas quartas e o sub-23 nas semifinais nos campeonatos das respectivas categorias. Portanto, o Tricolor tem um elevado número de jovens promissores na fila para uma vaga no elenco profissional. Um atacante em especial pode estar aparecendo em breve no time de Marcão: John Kennedy, de apenas 18 anos.

O jovem vem se destacando tanto pela equipe sub-20 como pelo sub-23, e já foi chamado para treinar com o profissional. Mineiro de Itaúna, John Kennedy chamou a atenção do técnico Marcão quando este treinava os aspirantes.

“Olha, tenho uma coisa fixa na minha cabeça: fazer gols o máximo que eu puder. Quero ser uma máquina de fazer gols. É o meu ofício. Claro que isso inclui ajudar o Fluminense em todas as categorias que eu for jogar, sejam elas no sub-20, no sub-23 e no profissional”, disse o garoto.

John Kennedy chegou ao Fluminense aos 14 anos, depois de passar pelo Serrano, de Petrópolis. Em setembro deste ano, renovou seu vínculo com o Tricolor até o fim de 2024.

Desde que assumiu o time principal após a saída de Odair Hellmann para o Al Wasl, dos Emirados Árabes, Marcão enfrenta dificuldades. Em duas partidas, conseguiu um empate e uma derrota, e uma alternativa para reagir será usando os garotos da base. Neste sábado, o Fluminense enfrenta o líder São Paulo pela 27ª rodada do Brasileirão.