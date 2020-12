Marcelo amarga reserva como quando deixou o Fluminense, e maioria defende sua saída do Real Madrid

Marcelo voltou a viver no Real Madrid uma situação que remete seu início no clube, 14 anos atrás, quando era um simples reserva no plantel. São 13 jogos no banco e apenas seis como titular. Uma outra diferença, no entanto, é mais dolorida para o lateral de 32 anos. Após anos de títulos e vitórias épicas, a maioria dos torcedores acha que chegou a hora do adeus.

Em 2006/07, na primeira temporada pela equipe merengue após deixar o Fluminense, Marcelo também fez seis jogos. A diferença é que ele estava com apenas 18 anos e, na avaliação dos diretores, era um jovem pelo qual valia esperar até que se adaptasse a LaLiga.

Quem participou daquela decisão não poderia ter sido mais feliz. O lateral se adaptou, virou titular no ano seguinte e assim foi de forma incontestável até a última temporada, quando os primeiros sinais de que a situação mudaria foram dados por Zinedine Zidane.

Uma reportagem do jornal “Marca” desta terça-feira (22) rememora que, durante os anos dourados de Marcelo, ele se converteu no lateral mais decisivo do planeta futebol. Não tinha problemas físicos, não sofria com lesões e, apesar da irreverência, era bastante disciplinado.

Em 2014/15, ele chegou a fazer 53 partidas, recorde pessoal, e quatro gols. Não foi uma época tão boa esportivamente falando, com apenas os títulos da Supercopa da Europa e do Mundial de Clubes. Foi também o marco de que Marcelo passaria a ter sombras no clube.

Ainda que o lateral tenha se mantido firme e forte nos anos seguintes, Zidane foi atrás de Mendy em seu retorno ao clube merengue. Para o “Marca” já estava claro que o Real pensava em um substituto e o jogador francês tinha sido o escolhido.

Talvez a última temporada não tenha deixado isso suficiemente claro porque o treinador recorreu a Marcelo em jogos importantes, revezou outros nomes do elenco, mas atualmente não tem sido assim. E o lateral lida com algo pior.

Idolatrado pela torcida, sim, mas já não mais desejado. É o que aponta o resultado de uma enquete online feita pelo Marca nesta semana. A pergunta que consta lá é simples: “O que o Real deve fazer com Marcelo?”

Até a publicação deste texto, mais de 26 mil pessoas tinham escolhido entre as opções: “Encontrar uma saída no mercado de inverno”, “Zidane deve tentar recuperar sua melhor versão”, “Vendê-lo no mercado de verão”, “Esperar que acabe seu contrato em 2022”, “Deve ser titular” e “Oferecer um contrato de renovação; ele é uma das lendas do clube”. A resposta mais escolhida foi:

“Vendê-lo no mercado de verão”, com 32% dos votos (quase 9.000 pessoas). A segunda mais votada foi “Encontrar uma saída no mercado de inverno”, com 29% (quase 8.000 pessoas). Apenas 1% votou que ele deve ser titular e 5% ficou com a opção pela renovação.

Como é dito em uma das opções, Marcelo tem contrato até 30 de junho de 2022. A questão é: o Real vai esperar?