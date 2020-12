Marcelo aposta em ‘método’ de ex-Real Madrid para voltar a ser titular, revela jornal

Marcelo está focado em recuperar seu espaço no Real Madrid, após ter se tornado reserva de Ferland Mendy. Com este propósito, o brasileiro tem feito um trabalho extra com o preparador físico Adolfo Madrid, conforme aponta o jornal Marca.

A atividade com o profissional ficou conhecida na Espanha pelo “método Llorente”, por conta de Marcos Llorente, ex-jogador do Real que virou peça importante no Atlético de Madrid.

De acordo com a publicação, o plano de Adolfo com Marcelo “inclui alimentação e treinamento completar ao que faz no Real Madrid”. A ideia é que o jogador previna lesões e tenha um maior rendimento físico.

O veículo ainda destacou que o lateral-esquerdo de 32 anos seguiu trabalhando inclusive nos três dias de folga concedidas por Zinedine Zidane.

Marcelo foi titular em apenas seis dos 21 jogos do time comandado por Zinedine Zidane na temporada, tendo ficado os 90 minutos no banco nos últimos sete compromissos. Com mais de 500 partidas pelo clube, ele tem cinco títulos de LaLiga, quatro da Uefa Champions League, entre outros.

O Real Madrid voltará a campo na quarta-feira, quando visitará o Elche, às 17h30 (de Brasília), com transmissão do Fox Sports.