Marcelo Oliveira e executivo de futebol são demitidos da Ponte Preta após derrota para o Avaí

Minutos depois de perder para o Avaí por 2 a 1 no Moisés Lucarelli, a Ponte Preta anunciou nesta sexta-feira mudanças na estrutura do futebol do clube na Série B.

O técnico Marcelo Oliveira e o executivo de futebol Gustavo Bueno deixam a equipe. A equipe será comandada interinamente por Fabio Moreno.

A Ponte Preta está em décimo na Série B com 40 pontos, 4 a menos que o CSA, quarto colocado neste momento.

Marcelo Oliveira deixa a Ponte após uma passagem com 4 vitórias, 4 derrotas e 5 empates.

“Não jogamos a toalha e vamos continuar lutando pelo acesso”, disse Tiãozinho, presidente da Ponte Preta.