Marco Pigossi estrela série com mistério, morte e fogo na Netflix; assista ao trailer · .

Estrelada por Marco Pigossi e Alessandra Negrini, a série Cidade Invisível chega à Netflix no dia 5 de fevereiro de 2021. Com incêndios criminosos, mistérios e mortes, a trama narra a história de um fiscal ambiental que começa a investigar o surgimento de um boto-cor-de-rosa, de água doce, nas areias de uma praia do Rio de Janeiro.

A produção de Carlos Saldanha resgata um das lendas folclóricas brasileiras mais conhecidas e traz a história aos dias de hoje em uma trama investigativa instigante e surpreendente. O enredo é uma criação original de Saldanha inspirado em uma história desenvolvida por Carolina Munhóz e Raphael Draccon.

Em setembro de 2019, a Netflix anunciou o início das gravações de Cidade Invisível. A produção aconteceu em três cidades diferentes: São Paulo, Ubatuba (no litoral paulista) e Rio de Janeiro.

No trailer divulgado nesta quinta-feira (17), o personagem de Pigossi fala sozinho, como se estivesse conversando com uma mulher morta, e depois aparece no meio de um incêndio em uma mata fechada.

Pela sinopse da produção, que terá sete episódios em sua primeira temporada, o fiscal ambiental embarca em uma investigação para descobrir os reais motivos da morte da mulher, que pode estar ligada ao surgimento misterioso do boto.

A história também tocará em temas como preservação ambiental e o resgate da cultura popular brasileira, além de explorar as relações humanas através do místico.

Cidade Invisível também conta com os atores Jéssica Córes, Fábio Lago, Wesley Guimarães e Manu Diegues no elenco.

A série é dos mesmo criadores de O Escolhido (2019) e é produzida pela Prodigo Films, com os produtores-executivos Beto Gauss, Francesco Civita e Caito Ortiz. Maresa Pullman, da BottleCap Productions, e Marco Anton, da Boipeba Filmes, também assinam o projeto.

Antes de Cidade Invisível, Marco Pigossi estrelou a série Tidelands (2018), que só vingou por uma temporada. Ainda na Netflix, o artista viveu um espião britânico na terceira temporada de Alto Mar. Atualmente, o ator pode ser visto na reprise de A Força do Querer, que está no ar na faixa das 21h da Globo.

Confira o trailer de Cidade Invisível: