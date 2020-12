Marcos Felipe elogia clima do Fluminense e mira título do Brasileirão

O Fluminense busca há algumas rodadas se aproximar dos líderes do Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, os tricolores seguem com boa campanha na Série A. A equipe carioca tem sofrido com diversos problemas, mas que não abalaram o elenco. Tanto que o goleiro Marcos Felipe exaltou a relação dos jogadores.

“A relação é de uma família. Assim como toda família, tem os seus problemas, mas também tem seu lado bom, lado de união. Um abraça o outro. No momento que um está mais cabisbaixo, o outro vai lá, estende a mão e levanta. É assim que a gente tem levado por muito tempo. Esse grupo tem essa união, essa conexão e, graças a Deus, tem dado certo, todo mundo com o mesmo objetivo, remando para o mesmo destino”, disse.

Por conta disso, Marcos Felipe ressaltou que todos no Fluminense focam no mesmo objetivo dentro do Campeonato Brasileiro.

“Todo mundo com o mesmo pensamento, mesmo foco, para poder colocar o Fluminense na ponta da tabela, onde ele sempre deve estar. Assim a gente tem levado, e vai dar tudo certo no final do campeonato, vamos classificar para a Libertadores e, se Deus quiser, levar esse título também”, declarou.

O Fluminense terá a chance de entrar no G-4 nesta quarta-feira, quando encara o Atlético-GO, em Goiânia.