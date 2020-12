Marcos Felipe vê Muriel como titular do Fluminense

O Fluminense tem sofrido com os desfalques nas últimas rodadas, principalmente pela covid-19. Os tricolores passaram por dois surtos da doença no elenco. Desta vez, o goleiro Muriel testou positivo e está em quarentena. Com isso, Marcos Felipe foi titular contra o Bragantino e foi destaque.

O goleiro foi questionado sobre a chance de manter a titularidade após o retorno de Muriel. No entanto, pregou respeito ao companheiro: “O que eu posso dizer é que vou estar preparado, independente da opção do treinador. Vou estar aqui para ajudar, ou tendo que esperar mais um pouco. Tenho apenas 24 anos, tenho que respeitar o Muriel, que hoje é o titular. Tenho que respeitar a hierarquia. Independente da escolha do treinador, vou estar para ajudar dentro ou fora de campo”, disse.

Lucas Merçon/Fluminense

Marcos Felipe falou sobre a relação com Muriel: “Relação que tenho com ele, por ser mais velho que eu, é de irmão mesmo. Ele tem mais experiência devido à idade, isso é muito bom porque vai passando tudo que vivenciou. É um excelente amigo e nossa relação é muito boa apesar da disputa profissionalmente falando da titularidade”, declarou.

O Fluminense encara o Athletico, neste sábado, no Maracanã. Os tricolores precisam da vitória para se manterem próximo dos líderes da Série A.