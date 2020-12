Marcos Mion diz que superou ‘barreiras entre emissoras’ para homenagear Bial · .

Reconhecido por colocar referências do universo do entretenimento em seus discursos de eliminação em A Fazenda 12, Marcos Mion foi além nesta semana e reproduziu trechos de textos criados por Pedro Bial no Big Brother Brasil. Neste sábado (5), o apresentador da Record compartilhou um vídeo combinando as suas falas com a do colega da Globo.

Mion admitiu que decidiu superar as barreiras entre as emissoras concorrentes depois de ter recebido um elogio público do comandante do Conversa –em novembro, Bial falou, durante entrevista para o programa OtaLab no UOL, que admira o trabalho do colega.

“Outro dia fui surpreendido por um elogio público vindo dele [Pedro Bial] e não pude deixar de passar por cima de qualquer barreira que existe entre emissoras concorrentes para prestar essa homenagem!”, escreveu Mion em sua rede social.

Durante o discurso, que terminou com a eliminação de Jakelyne Oliveira, o apresentador trocou “Big Brother” por “Grande Irmão” e tomou o cuidado de não citar a Globo, com quem A Fazenda 12 disputa a liderança no Ibope.

“Não se preocupem em cair no esquecimento. Como disse o grande mestre dos realities, num dos momentos mais emocionantes da história desse formato, no clássico paredão entre Alemão e Siri, pode sair qualquer um de vocês agora, mas todos vão ficar pela presença da ausência”, citou Mion, na roça da última quinta (3), para Jake, Jojo Todynho e Biel.

“Quem disse isso foi ele, o homem que trouxe poesia e profundidade para o até então descreditado show de realidade. Pedro, aquele que já estava aqui antes de nós, o Bial. Aliás, não apenas a frase, mas todo o meu discurso de hoje foi formado por trechos de discursos que ele nos presenteou no Grande Irmão”, homenageou.

Pedro Bial apresentou o Big Brother Brasil entre 2002 e 2016. Assista ao vídeo abaixo, em que Mion mostra trechos ditos pelo jornalista combinados por frases que ele usou em A Fazenda 12:

