Marcos Rocha e Luiz Adriano fazem atividades no gramado em reapresentação do Palmeiras

Após disputar as quartas de final da Copa Libertadores em Assunção, o Palmeiras voltou a São Paulo durante a madrugada e já treinou na Academia de Futebol na manhã desta quarta-feira. O lateral direito Marcos Rocha e o centroavante Luiz Adriano fizeram atividades no gramado do complexo.

Diagnosticado com covid-19, Marcos Rocha desfalcou o Palmeiras nos confrontos com Athletico-PR, Delfín, Santos e Libertad. Nesta quarta-feira, com o período de isolamento já cumprido, o lateral direito realizou trabalhos na sala de musculação e também deu tiros de corrida no gramado.

Já Luiz Adriano, em recuperação de lesão na coxa esquerda, perdeu as partidas contra Delfin, Athletico-PR, Delfin, santos e Libertad. O centroavante cumpriu seu cronograma na parte interna e complementou no campo com tiros de corrida e exercícios ao lado de fisioterapeutas e preparadores físicos.

Os titulares do confronto disputado no Estádio Defensores Del Chaco na noite de terça-feira fizeram trabalhos regenerativos na parte interna do centro de excelência, como botas pneumáticas, banheira de gelo, massagem e exercícios para membros superiores.

Já Emerson Santos, Lucas Lima, Gabriel Silva, Breno Lopes e Willian, que entraram no decorrer do realizado no Paraguai, foram a campo e participaram das atividades com o restante do elenco. A primeira foi física e a segunda consistiu em um trabalho lúdico/técnico.

O Palmeiras volta a treinar na Academia de Futebol durante a tarde desta quinta-feira. O time alviverde se prepara para o confronto com o Bahia, marcado para as 19 horas (de Brasília) deste sábado, no Allianz Parque, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.