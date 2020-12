Marcos Rocha volta a treinar com o elenco e deve reforçar o Palmeiras contra o Bahia

Em preparação para enfrentar o Bahia, o Palmeiras trabalhou na Academia de Futebol durante a tarde desta quinta-feira. Recuperado de covid-19, o lateral direito Marcos Rocha voltou a treinar com elenco e deve ser relacionado para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro.

Diagnosticado com covid-19, Marcos Rocha desfalcou o Palmeiras nas partidas contra Athletico-PR, Delfin, Santos e Libertad. O lateral direito não entra em campo desde o confronto de ida pelas oitavas de final da Copa Libertadores, disputado no dia 25 de novembro.

Na última quarta-feira, Marcos Rocha trabalhou apenas a parte física, em separado do elenco. Nesta quinta, porém, de acordo com informação publicada pelo Palmeiras, o lateral direito participou das atividades ao lado do elenco em tempo integral na Academia.

A comissão técnica liderada por Abel Ferreira, ainda afastado por covid-19, terá desfalques para armar o Palmeiras no duelo contra o Bahia. Os meio-campistas Zé Rafael (expulso) e Lucas Lima (terceiro amarelo) precisarão cumprir suspensão automática.

Já o meio-campista Patrick de Paula e o centroavante Luiz Adriano seguem em recuperação de lesões na coxa. Para completar, Felipe Melo, Wesley e Luan Silva, que passaram por intervenções cirúrgicas, voltarão às atividades apenas na próxima temporada.

O jogo entre Palmeiras e Bahia está marcado para as 19 horas (de Brasília) deste sábado, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque. Como recebe o Libertad pela Copa Libertadores na terça-feira, o time alviverde pode poupar os atletas mais desgastados no fim de semana.