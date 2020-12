Margot Robbie pode substituir Emma Stone no filme Babylon

Mudanças de planos no desenvolvimento de Babylon, o novo filme do premiado diretor Damien Chazelle. Emma Stone deixa o elenco do projeto e Margot Robbie estaria em negociações para substituí-la e se juntar a Brad Pitt na produção, com quem já trabalhou recentemente em Era Uma Vez Em Hollywood.

Segundo as informações divulgadas pelo site Deadline, Emma Stone deixou o projeto devido a uma incompatibilidade de agenda. Assim que a atriz confirmou seu desligamento, Chazelle e a Paramount Pictures entraram em contato com Margot Robbie para oferecer a ela o papel.

(Fonte: Josh Telles/Deadline/Reprodução)Fonte: Deadline

Babylon será um drama de época e terá Hollywood como tema. O filme acontecerá na época em que a indústria do cinema passa pela mudança dos filmes mudos para os filmes falados.

O fato curioso dos nomes envolvidos no projeto é que tanto Margot Robbie quanto Brad Pitt, como dito anteriormente, trabalharam em Era Uma Vez Em Hollywood, que também tinha a indústria dos cinemas em Hollywood como pano de fundo.

Além disso, Damien Chazelle foi o vencedor do prêmio de Melhor Diretor no Oscar, justamente por trabalhar em outro filme ligado ao mercado cinematográfico, La La Land.

Margot, que já havia interpretado a atriz Sharon Tate em Era Uma Vez em Hollywood, agora, caso entre para o elenco de Babylon, deverá viver outra atriz, Clara Bow, a primeira grande estrela de cinema de Hollywood.

Babylon teve seus direitos de distribuição adquiridos pela Paramount em 2019 e, na ocasião, estava programado para estrear entre o Natal de 2021 e 7 de janeiro de 2022, entretanto, devido à pandemia, esta data deve mudar.

O filme será produzido por Olivia Hamilton, Matt Plouffe, Marc Platt e Tobey Maguire.