Maria Adília invade mansão para tirar ‘esqueleto do armário’ · .

De volta a Vila dos Ventos, Maria Adília (Inez Viana) terá que lidar com uma realidade dolorosa em Flor do Caribe. Ao saber que o filho é maltratado por Dionísio (Sérgio Mamberti), a mulher não aguentará e invadirá a mansão atrás do milionário para confrontá-lo na novela das seis da Globo.

Aos prantos em seu quarto, Candinho (José Loreto) será consolado pelos irmãos, a avó e a mãe. Depois de muito insistirem, o jovem contará que está magoado porque foi maltratado mais uma vez pelo dono do Grupo Albuquerque.

Ao saber por dona Veridiana (Laura Cardoso) que essa não é a primeira vez que Dionísio deixa o rapaz arrasado, Maria Adília tomará uma séria decisão: irá até a mansão confrontar o homem com quem manteve um caso no passado.

Ao ser avisado que tem uma visita, Dionísio se impressionará ao ver quem é. “Ora, vejam só”, dirá o senhor diante da mulher. “Eu sei que tô arriscando muita coisa vindo aqui. Talvez até vá me arrepender pro resto de minha vida, que pode ser muito breve. Mas eu vim assim mesmo, seu Dionísio”, falará a senhora diante do homem que representa seu maior pesadelo.

“A última coisa que eu podia imaginar, quando subi naquele ônibus no Rio de Janeiro disposta a tomar o rumo de volta pra Vila dos Ventos, era vir aqui lhe encarar frente a frente. Mas eu vim! E se eu tive a coragem de vir aqui, seu Dionísio, é porque o meu filho…”, discursará Maria Adília, até ser interrompida pelo milionário, que dispensará a empregada na mesma hora.

Hora da verdade

Com Zuleika (Gisele Alves) longe da sala, o senhor tornará a falar. “Eu confesso que estou muito impressionado em te rever depois de todos esses anos, Maria Adília. Realmente, eu nunca pensei que você tivesse coragem de vir, sobretudo depois do que aconteceu na última vez que nós nos vimos”, admitirá Dionísio.

“O senhor bem que queria que tivesse sido a última mesmo. Só que por milagre, eu escapei”, observará a sumida. “Mas pelo que posso perceber pelo tom da sua voz, você veio agora até aqui para me ameaçar”, sondará o carrasco nazista.

Sérgio Mamberti e Inez Viana em Flor do Caribe

Maria Adília tratará logo de dizer que não está ali para ameaçar ninguém, mas, sim, para conseguir um pouco de paz. “Não, que não sou besta. Nem tenho as suas armas. Eu vim aqui lhe pedir piedade. Não! Piedade, não, compaixão com um menino que não tem culpa de ser como é. Muito menos pediu para vir ao mundo. Foi pra isso que eu vim aqui lhe pedir compaixão com meu filho”, explicará a filha de Veridiana.

“Eu não vim pra ficar, muito menos para perturbar tua vida. E, pra ser sincera, eu queria esquecer que um dia eu vim trabalhar nesta casa e poder apagar a sua pessoa com uma borracha das minhas lembranças pra sempre!”, esbravejará a senhora.

Diante das palavras da mulher, Dionísio tentará agarrá-la, mas ela o empurrará e começará a desferir socos nele, enquanto o chama de monstro. Guiomar (Claudia Netto) chegará e segurará a mulher. Quando ela identificar de quem se trata, a madame a tirará da sala.

Acerto de contas

Guiomar levará Maria Adília para fora e pedirá para ela se acalmar. “Por que esse seu descontrole com Dionísio? Eu tenho as minhas suspeitas, mas não vamos cutucar mais essa ferida, não. Que bom que você voltou! Eu imagino a alegria da sua mãe”, comemorará Guiomar.

“Eu não ia voltar mais, não. Mas aí, minha mãe e meus filhos me encontraram né”, explicará a mãe de Lino (José Henrique Ligabue). “Depois de anos e anos de procura. Por que afinal você desapareceu desse jeito?”, perguntará a dondoca. “Não foi por minha vontade que eu sumi nesse mundo. Eu não temo por mim não, eu temo por…”, tentará falar a personagem de Inez Viana.

“Eu prometo que ninguém vai encostar um dedo no Candinho. Pode espalhar pra cidade inteira que você está de volta, porque ninguém vai fazer mal pro seu menino”, afirmará Guiomar, que receberá os agradecimentos da sumida e a certeza de que o caçula de Maria Adília é filho de Dionísio.

Com a estreia da novela Nos Tempos do Imperador adiada para 2021, a Globo definiu a reprise de Flor do Caribe como substituta da reapresentação de Novo Mundo.

