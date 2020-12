Maria Zilda Bethlem paga mico ao esquecer novela inteira com Rita Guedes · .

Maria Zilda Bethlem, 67 anos, pagou mico ao entrevistar Rita Guedes, 48, em sua Live da Alegria nesta quarta-feira (30). A veterana esqueceu que a colega havia integrado o elenco de Olho no Olho (1993), na Globo. Não lembrou sequer que havia contracenado com ela no folhetim. A convidada, por sua vez, narrou cada detalhe do trabalho. “Ah, é muita novela”, respondeu a youtuber.

Em transmissão ao vivo no Instagram, Maria Zilda recebeu Rita para seu último bate-papo de 2020. Em determinado momento da conversa, a veterana parou para ler os comentários dos internautas. “Alguém falou: ‘Fala de Olho no Olho’. Você fez Olho no Olho?”, indagou. “Nós fizemos!”, disse a atriz, surpresa. “O que você fazia?”, duvidou a influenciadora.

A trama de Antonio Calmon acompanhava o esforço de padre Guido (Tony Ramos) para combater uma organização criminosa comandada por César Zapata (Reginaldo Faria), que usava e abusava dos poderes paranormais do filho Fred (Nico Puig) para atingir os seus objetivos.

Na produção, Maria Zilda interpretou Valquíria, uma grã-fina e mãe de Fred. Já Rita vivia Pink, uma das filhas de Popô (Sérgio Mamberti), irmão de César. Por causa disso, em determinado momento da história, as duas contracenaram juntas.

“A gente fez uma cena, que eu até cheguei a comentar com você. Foi uma das cenas mais lindas que eu fiz. Eu fazia a Pink e você era mãe do Fred”, relembrou Rita. “Aquele que olhava assim e matava as pessoas?”, perguntou Maria Zilda. “É, o que soltava o raio do mal. Eu fazia a sua sobrinha. Você não lembra? (risos)”, respondeu a atriz. “[Lembro] Médio”, disparou a veterana.

Rita insistiu e tentou fazer com que a amiga se recordasse do tempo em que atuaram juntas. “Eu lembro que tinha uma cena bonita que a gente fez. Eu namorava o personagem do Nico, o Fred”, detalhou ela.

Maria Zilda Bethlem entrevista Rita Guedes em live

“Você era do mal também?”, indagou a entrevistadora. “Não, eu era do bem. Só que ele [Fred] me hipnotizava com o olhar do mal, aquela luz vermelha, eu ficava do mal e mudava de personalidade. Eu era boazinha”, observou.

“A gente fez uma cena linda, Zilda. Eu e você. Uma cena que estudei pra caramba para fazer. Era minha segunda novela e eu estava muito ansiosa”, admitiu.

Na sequência, Rita citou um outro momento em que elas também atuaram juntas. “A gente fez outro trabalho também. Fizemos Você Decide (1992-2000). Você lembra?”, argumentou. “Qual deles? Eu fiz muitos! Qual a gente fez junto?”, questionou Maria Zilda.

Rita, mais uma vez, mostrou que guarda detalhes de seus trabalhos na televisão. “A gente fez um que se chamava Norma. Eu fazia a Norma e você me matava no banheiro. Lembra disso? Você era casada com o [personagem] do Oscar Magrini”, argumentou. O episódio citado foi exibido em 1997.

“Eu te matava? Mentira!”, respondeu a influenciadora. “Eu era amante [do personagem] do Oscar Magrini. Você descobria e eu aparecia morta. Tinha uma cena em que eu estava tomando banho, levava um tiro e caía. A pergunta do Você Decide era: ‘Quem matou Norma?’. E você foi a escolhida. Você foi escolhida pelo público como minha assassina”, detalhou Rita.

“Que delícia! Já fui uma assassina uma vez. Que bom você lembrar disso”, comentou Maria Zilda. “Eu tenho uma memória para me lembrar de trabalhos antigos”, frisou Rita. “Ai, eu não tenho”, divertiu-se a veterana.

Veja live de Maria Zilda Bethlem com Rita Guedes: