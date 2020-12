Mariano abre o jogo sobre ‘traição’ a Jakelyne Oliveira · .

Mariano falou sobre seu status de relacionamento fora de A Fazenda 12. Ele assumiu que tinha um romance do lado de fora do reality, mas se envolveu com Jakelyne Oliveira no jogo. O sertanejo deixou o programa namadrugada desta sexta-feira (11) e participou da Cabine de Descompressão, apresentada por Victor Sarro.

Durante a conversa, o apresentador lembrou a fofoca feita por Luiza Ambiel na reunião de condomínio com os demais peões da sede. Na ocasião, a ex-Banheira do Gugu disse que Mariano estava traindo a Miss Brasil 2013.

Mariano disse que não sabia do que a atriz estava falando. Porém, ao deixar a atração, ele assistiu à cena em que realmente comenta com Biel sobre o romance deixado para fora da porteira da fazenda.

“Eu até comentei que eu tinha falado isso com alguém na festa. Eu conversei isso com a Jake, logo no começo quando a gente começou a ficar, [falei] que eu ficava com uma pessoa aqui fora. Eu não tinha um relacionamento, eu não tinha um namoro, mas eu nunca tô sozinho, na verdade… A gente sempre tem alguém”, explicou.

O dono do hit Camaro Amarelo ainda ressaltou que não se lembrava da situação por conta do fato ter acontecido durante uma das festas. “A Luiza alegou que ela lia lábios, mas como a gente estava com as cachaças na cabeça… Agora, vendo o vídeo, foi com ele [Biel] que eu comentei, mas jamais falei que eu tinha um namoro…”, completou Mariano.

