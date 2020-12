Mariano é eliminado, e A Fazenda 12 perde uma de suas maiores plantas na reta final · .

Uma semana após a eliminação de sua namorada, Mariano deixou A Fazenda 12 na madrugada desta sexta-feira (11). O sertanejo, uma das plantas da temporada, não superou Jojo Todynho e Lipe Ribeiro na última semana do reality show e deixou a disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão às vésperas da grande final.

Mariano obteve 24,91% dos votos do público, enquanto Lipe recebeu 28,31% dos registros pedindo sua permanência no confinamento. Jojo despontou na frente dos dois, com 46,78%.

O sertanejo foi uma das grandes plantas da temporada. O namoro insosso com Jakelyne Oliveira o colocou em uma posição de pouco destaque no jogo, e os adversários demoraram para testar sua força nas roças por acreditarem que ele era um dos mais fortes competidores por conta de sua fama.

No jogo, Mariano evitou conflitos e tentou se aproximar de todos, mas foi um dos grandes alvos de Luiza Ambiel, que o conseguiu desestabilizar no curto período em que ficou no jogo.

O sertanejo caiu em desgraça quando os demais competidores perceberam um ar de soberba e superioridade dele e de Jake em relação aos demais. Sempre com um discurso pronto para avaliar questões morais dos adversários, como se fosse um exemplo a ser seguido.

Mas o público também passou a dar sinais de que não estava mais aguentando a postura levemente arrogante do sertanejo, boa parte influenciada por sua namorada, a Miss Brasil 2013, e resolveu tirá-lo da competição às vésperas da final.

O resultado surpreendeu boa parte dos fãs de A Fazenda 12, que previam a eliminação de Lipe, o menos famoso entre os peões que estavam na roça. Mas a fama de “bom moço” que o ex-MTV construiu no confinamento prevaleceu e o permitiu destituir um dos gigantes do reality da Record.

Gafe de Mion

No intervalo que antecedeu o anúncio oficial da eliminação de Mariano, Marcos Mion fez uma rápida live em seu Instagram e revelou, acidentalmente, que o sertanejo deixaria o jogo. Detalhe: ele ainda não havia feito a revelação em rede nacional, na Record.

“Eu não vou nem poder encontrar o Mariano, então eu nem posso falar que ‘eu vou te encontrar aqui fora’, que é o que eu falo normalmente. E eu nem vou encontrar. Ele vai direto para o hotel. E é exatamente isso. Ele vai direto e eu nem vou encontrá-lo”, disse o apresentador.

Assista ao momento em que ele dá o spoiler na web:

