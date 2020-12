Marina Ruy Barbosa apoia atrizes que denunciam assédio nos bastidores da TV · .

Marina Ruy Barbosa usou seu perfil no Instagram para apoiar as denúncias de assédio que duas atrizes fizeram nas redes sociais no domingo (13). Uma das principais estrelas da Globo, a artista se solidarizou com Júlia Corrêa e Clara Ferrari, que acusam um famoso preparador de elenco de abusos.

“É realmente muito triste que esse tipo coisa esteja tão perto. Meu Deus! Me arrepia ouvir esses relatos. Coragem e força”, escreveu a ruiva ao repostar as publicações.

As meninas afirmaram que o preparador é conhecido no meio como “o grande mago”. Segundo elas, ele costuma fazer os ataques nos grupos de atores e redes sociais da classe artística. Júlia, inclusive, falou sobre a importância de denunciar casos como estes agora que vieram à tona as acusações de abuso de Marcius Melhem, ex-diretor de humor da emissora.

“Conversando com amigos e no atual momento, eu acho que é o ideal. Não dá mais para ficar calada. Tentei que outras meninas me ajudassem nesse processo porque eu escutei muitas coisas. Graças a Deus, eu fui muito protegida durante todo o tempo que eu tive perto desta pessoa. Nada sério aconteceu comigo, mas eu vi acontecer com outras pessoas. Estou falando de um conhecido preparador de elenco do Rio de Janeiro, um grande mestre, um grande mago e uma pessoa visualmente e fisicamente inofensiva, mas não é.”

A atriz revelou também que recebeu um convite inusitado do assediador. “Fui chamada para ir ao apartamento desse preparador para ‘tomar um banho’. Esse foi o convite, sim, para tomar um banho com ele. Mas eu me afastei desse ambiente de abuso”, completou.

Já Clara Ferrari detalhou sua experiência com o preparador de elenco: “Em 2017, me mudei para o Rio de Janeiro em busca do meu sonho de trabalhar como atriz. Vim de uma família humilde, que apesar de apoiar o meu sonho, não tinha condições financeiras de me ajudar a realizá-lo. Por já ter trabalhado com esse preparador de elenco, acreditei que podia confiar nele, foi quando sofri o assédio e uma das maiores desilusões que já tive”, denunciou.

Outras artistas como Bruna Linzmeyer, Olivia Torres e Lorena Comparato também apoiaram as jovens.

Assista aos relatos abaixo: