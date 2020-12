Marina Ruy Barbosa terminou o casamento com Alexandre Negrão? Entenda · .

Marina Ruy Barbosa entrou na lista dos assuntos mais comentados do Twitter nesta terça-feira (29). O motivo? As reações dos fãs da atriz sobre o suposto término do casamento com o empresário Alexandre Negrão. No entanto, o . apurou que a história não passa de mais um boato de internet.

Marina e Alexandre passaram o Natal separados, pois ele testou positivo para o novo coronavírus (Covid-19) e segue em isolamento por causa do vírus. A ausência do empresário na celebração familiar da intérprete de Eliza em Totalmente Demais (2015) levantou suspeitas nos seguidores, mas a história logo foi explicada.

Porém, o boato ganhou força na rede social nesta terça, e os internautas se surpreenderam com a “separação”. “Entrei no Twitter, Marina Ruy Barbosa se separou, o que?”, indagou Carol Zanchetti junto com uma imagem de espanto na publicação. “E, do nada, Marina Ruy Barbosa separa do marido. Gente, eu estou perdida”, desabafou Lilian Lima.

Outros acreditaram no boato e já começaram a levantar pretendentes para a ruiva, entre eles, o ator Ian Somerhalder, protagonista da série The Vampire Diaries (2009-2017). Vale destacar que o galã é casado com a atriz Nikki Reed.

Procurada pela reportagem, a assessoria da atriz informou que o boato sobre a separação é “mentira”. Marina e Alexandre estão casados desde 2017.

Confira alguns tuítes com a reação dos fãs sobre o boato:

