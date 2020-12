Marinho é punido pelo STJD e pode desfalcar o time no jogo contra o Vasco

Principal jogador do Santos em 2020, Marinho foi punido em uma partida pelo STJD em julgamento realizado nesta segunda-feira e pode desfalcar a equipe no domingo, contra o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro.

Marinho foi suspenso por conta dos xingamentos em direção à arbitragem na derrota por 1 a 0 contra o Ceará, no dia 4 de novembro, pela Copa do Brasil.

O Santos ainda pode entrar com recurso ou efeito suspensivo. Como o Peixe já foi eliminado da Copa do Brasil, o jogador teria que pagar a punição em uma partida de outra competição organizada pela CBF, no caso o Brasileirão.

Na súmula, Leandro Vuaden relatou as reclamações de Marinho depois do apito final. O jogador teve de ser contido pelos companheiros e pelo preparador físico Omar Feitosa. O santista acabou levando cartão vermelho após a confusão.

“Expulsei com o cartão vermelho direto o atleta de número 11, da equipe Santos F.C, senhor Mario Sergio Santos Costa, por após o termino do jogo vir em minha direção proferindo as seguintes palavras: “Você é muito fraco, vai tomar no c…, aqui é Santos”. Informo que o mesmo teve que ser contigo por integrantes da comissão técnica, pois tentava se aproximar da arbitragem”, relatou Vuaden.