Marketing Digital e a Mudança Na Relação Com o Cliente

Marketing Digital e a evolução do relacionamento com o cliente

O Marketing Digital alterou a relação com o cliente, através da mudança do mercado e das novas exigências do consumidor.

O relacionamento com o consumidor não precisava de construção nos modelos anteriores à era digital. Entretanto, atualmente a construção dessa relação com a audiência é um dos objetivos do Marketing Digital.

A negociação com o cliente era curta, sendo necessária apenas durante a venda, que geralmente era única. Ou seja, não havia necessidade de que o cliente retornasse. Uma vez que sem a era digital, os concorrentes não estavam em evidência como ocorre atualmente.

No entanto, o marketing digital é oriundo de toda essa mudança. Atualmente é importante realizar estratégias para a retenção do cliente, sendo um dos fatores que geram lucros para os negócios.

Recorrência gera lucratividade

A recorrência nas compras virou um dos fatores de lucro, e é um dos objetivos do marketing digital, através de ações que visam fidelização do cliente.

Como ocorrem nas assinaturas, o cliente paga pelo acesso a um produto, sem adquiri-lo, isso garante receita em negócios escaláveis.

Ao passo que também pode ocorrer a recorrência em produtos essenciais, seja vendendo para pessoas físicas ou jurídicas.

Combinações estratégicas e antecipação às objeções

O Marketing Digital visa a fidelização através de combinações estratégicas, se antecipando às objeções, analisando a concorrência e entendendo as situações de clientes não satisfeitos.

São muitos os benefícios da recorrência, ao passo que o custo de aquisição de clientes é menor, bem como há certa estabilidade no fluxo de caixa.

Por isso, o as ações de marketing digital cada vez mais buscam entender a persona, para que possa atender a necessidade na integralidade.

O processo de consumo não acaba nas vendas

Sendo assim, o relacionamento com o cliente não acaba nas vendas, e o Marketing Digital estuda esse processo, trazendo à empresa a resposta imediata quando aos serviços e produtos.

Ao passo que a presença digital é mais que uma forma de ser visto pelo cliente, é um diferencial competitivo que estuda o mercado enquanto ele mesmo numa, num acompanhamento evolutivo da relação de consumo.