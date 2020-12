Marketing – Experiência de Conteúdo

Marketing de conteúdo e pontos a serem considerados

O Marketing Digital permite que uma marca crie experiências de conteúdo. De forma que os conteúdos sejam direcionados ao público-alvo através de diversas plataformas para gerar seus conteúdos.

Sendo assim, as experiências de conteúdo envolvem vários fatores, além das plataformas inovadoras. Portanto, para que possa gerar conteúdo de forma dinâmica e direcionada é necessário que alguns pontos sejam considerados.

Criatividade

A criatividade é inerente ao Marketing Digital, ao passo que é fundamental para uma campanha que fique marcada no mercado.

Comunicação da Identidade

A marca deve comunicar a sua identidade nas suas ações, nos produtos, no site, na loja e no atendimento. Ou seja, a comunicação da identidade de uma marca deve ser clara. Visto que uma marca reconhecida pelo público fica valorizada, e valor de mercado é um dos objetivos do Marketing Digital.

Diferencial

Dentro da experiência de conteúdo é necessário que o diferencial da marca seja valorizado e destacado. Por isso, as ações de Marketing Digital devem destacar as ações de conteúdo, ao passo que o próprio marketing seja um diferencial para a empresa através da inovação e da criatividade.

Tecnologia

A tecnologia está diretamente ligada ao conteúdo gerado pelo Marketing Digital. Por isso, a empresa precisa investir em tecnologias inovadoras para que o conteúdo seja assertivo, dinâmico e faça jus à criatividade das equipes.

Por isso, a experiência de conteúdo dentro do Marketing Digital requer inovação dentro da ideia principal, que é a atração do cliente em potencial, bem como a conversão desse cliente em lead, e posteriormente, em vendas.

No entanto, o conteúdo dentro do Marketing ampara outras objetividades, como ranquear no Google, ser referência de mercado, dentre outros.