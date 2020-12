Marketplace – É Preciso Contratar Programador?

As plataformas de negócios no empreendedorismo

Dentro do empreendedorismo há muitas opções de plataformas de negócios. Sendo algumas muito conhecidas como o negócio ecommerce e o Marketplace.

No entanto, muitos novos entrantes no mercado do empreendedorismo ficam com algumas dúvidas sobre esses modelos de negócios.

Análise de mercado e modelo que se encaixa na sua ideia de negócio

Por isso, é importante que analise o mercado e a sua ideia antes de se guiar pela facilidade do modelo de negócio. Visto que os desafios dentro do empreendedorismo são muitos e exigirão dedicação e conhecimento.

Sendo assim, é importante direcionar o seu negócio de acordo com o seu foco no mercado. As plataformas ecommerce são inovações que estão muito populares e crescem anualmente.

Empreender sem estoque é uma opção inovadora

Já as plataformas Marketplace são uma forma de empreender sem estoque, o que pode ser outra forma inovadora de atuação.

Falamos de forma mais detalhada sobre Marketplace, caso queira conferir, clique neste link.

Contratar ou não um programador para a sua plataforma Marketplace?

Porém, uma dúvida muito comum dentro das opções Marketplace é se é necessário contratar programadores para esse tipo de empreendimento.

Até pode ser viável para alguns segmentos, entretanto, de forma geral não é necessário contratar programadores para seu Marketplace.

Plataformas prontas no mercado

Haja vista que no mercado atual há plataformas prontas e personalizáveis, sendo uma ótima opção para empreender nesse tipo de demanda.

Portanto, para que possa empreender com sucesso, pesquise mais detalhadamente sobre o funcionamento das plataformas Marketplace, bem como o custo para que possa customizar.

Compare a sua objetividade e os custos

Somente após esses comparativos é que poderá decidir de deve ou não contratar um profissional programador. Visto que mesmo com as facilidades das plataformas, uma ajuda profissional pode viabilizar seu empreendimento e ajudar a realizar os ajustes e o lançamento de forma mais rápida.