Marlon surpreende, assina pré-contrato com o rival Ceará e é desligado do clube

O Fortaleza volta a campo nesta quarta-feira (2) para encarar o Corinthians, na Arena Castelão, em partida válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. No entanto, uma notícia pegou os torcedores do clube cearense de surpresa horas antes do confronto.

Pelas redes sociais, o Leão anunciou a saída do meia Marlon. O clube informou que o jogador assinou um pré-contrato com outra equipe e não faz mais parte dos planos.

O novo clube que Marlon irá defender é o Ceará, maior rival do Fortaleza. O vínculo do jogador passa a valer a partir de 1º de janeiro de 2020. De acordo com o jornal O Povo, Jorge Macedo, executivo de futebol do Vozão, entrou em contato com Sérgio Papellin, executivo de futebol do Fortaleza, para comunicar o interesse.

No Rio de Janeiro para o confronto contra o Vasco, vencido por 4 a 1 pelo Alvinegro, os dirigentes do Ceará se reuniram com o estafe de Marlon e fecharam a negociação.

O contrato de Marlon com o Fortaleza iria até 31 de dezembro e as partes negociavam uma extensão do vínculo. O Leão oferecia um ano, enquanto o jogador queria dois. As conversas estavam em aberto, mas o Ceará chegou e oficializou uma proposta com aumento de 100% no salário.

Veja abaixo o pronunciamento do Fortaleza:

Informamos que o atleta Marlon Prezotti tratava de renovação de seu contrato com o clube, que finalizará em 31/12. Todavia, no decorrer dessas negociações, o Departamento de Futebol tomou ciência de que o mesmo assinou pré-contrato de dois anos com outra agremiação esportiva. — Fortaleza EC ⭐️ (@FortalezaEC) December 2, 2020

Marlon chegou ao Fortaleza em 2018, depois de passagem pelo Sampaio Correa, e foi um dos destaques na passagem de Rogério Ceni. Polivalente, o jogador chegou a atuar de meia, lateral-direito e até aberto no ataque. Ao todo, foram 93 jogos e quatro gols.

Além disso, Marlon esteve presente nas principais conquistas do Fortaleza. O atleta de 30 anos levantou os troféus da Série B, Copa do Nordeste e do Campeonato Cearense, por duas vezes.

O Fortaleza ocupa a 9ª colocação na tabela de classificação do Brasileirão com 29 pontos conquistados.