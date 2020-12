Marquinhos diz que Neymar é o trunfo do PSG para eliminar o Barcelona: ‘Agora está conosco’

Pela quarta vez em nove anos, Barcelona e PSG vão se enfrentar em mata-mata da Champions League. E o zagueiro vibrou pelo fato de o time francês agora tem um trunfo: Neymar.

Em campo no fatídico 6 a 1 aplicado pelo time espanhol, o brasileiro viu o atual camisa 10 do clube francês brilhar. Foram dois gols e assistência para o gol de Sergi Roberto, que decretou a classificação do Barcelona.

“Neymar fez muito mal ao PSG nesse jogo, mas agora está conosco. Ele tem muita vontade de vencer essa partida e conduzir o PSG à vitória”, disse o defensor, completando.

“É uma grande partida para se jogar, um grande desafio. Esperamos uma grande batalha e teremos que estar preparados para este confronto – disse Marquinhos ao site oficial do clube francês”, finalizou.

Nos três duelos entre as equipes, o Barcelona levou a melhor em todas. Nas duas primeiras, se garantiu na semifinal de 2012/13 e 2014/15. Em 2016/17, a classificação foi para as quartas de final.

Neymar comemora após marcar para o PSG sobre o Istanbul Basaksehir EFE

Veja abaixo todos os jogos.

Quartas de final 2012/13

PSG 2 x 2 Barcelona – gols de Ibrahimovic, Matuidi, Messi e Xavi

Barcelona 1 x 1 PSG – gols de Pedro e Pastore

Quartas de final 2014/15

PSG 1 x 3 Barcelona – gols de Mathieu (contra), Neymar e Suárez (duas vezes)

Barcelona 2 x 0 PSG – gols de Neymar (duas vezes)

Oitavas de final 2016/17

PSG 4 x 0 Barcelona – gols de Di María (duas vezes), Draxler e Cavani

Barcelona 6 x 1 PSG – gols de Suárez, Kurzawa (contra), Messi, Neymar (duas vezes), Sergi Roberto e Cavani