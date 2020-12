Marselha domina e vence Nimes fora de casa pelo Francês

O Olympique de Marselha visitou o Nimes pelo Campeonato Francês nesta sexta-feira. Os visitantes dominaram a partida toda, não tomaram conhecimento do adversário e saíram com a vitória por 2 a 0.

No primeiro tempo, deu apenas o Marselha, com mais de 70% de posse de bola e 11 chutes ao gol contra apenas três do time casa. No entanto, houve apenas uma finalização ao gol. A equipe visitante não conseguia balançar as redes e ainda viu seu técnico, André Villas-Boas, ser expulso por reclamação.

Para a segunda etapa, no entanto, o Marselha tentou ser mais efetivo e, aos 12 minutos, Benedetto abriu o marcador. Ainda tendo bastante controle da partida, os visitantes viram o Nimes se jogar mais para o ataque e conseguir mais arremates.

Entretanto, aos 39 minutos, Valere Germain decretou o triunfo. O resultado faz o Marselha subir para segundo lugar, com um ponto a menos em relação ao líder Paris Saint-Germain e com uma partida a menos. Já o Nimes permanece na décima sexta colocação, porém tem chances de cair na tabela ao fim da rodada.