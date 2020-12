Marta no Corinthians? Sonho ou realidade? Entenda a situação

Os torcedores do Corinthians ficaram alvoraçados na tarde da última quarta-feira, quando Marta, a melhor jogadora de futebol do mundo, foi anunciada como embaixadora da Neo Química, empresa dona dos naming rights da Arena corintiana. Além disso, a atleta vinha postando fotos com a camisa alvinegra nas redes sociais. Mas, pelo menos neste momento, isso está longe de ser uma negociação para trazer a estrela do futebol mundial para atuar pelo clube.

Segundo fontes consultadas pelo LANCE!, qualquer situação que envolva o nome de Marta e o Timão, em termos de negociação, é especulação. Embora exista o interesse em um dia contar com a jogadora no elenco feminino, o assunto é tratado, por ora, como “loucura”. Da mesma forma, não há o interesse de criar falsas expectativas nos torcedores como esse tema.

Marta atualmente defende o Orlando Pride, dos Estados Unidos, onde as vantagens financeiras e esportivas são bem maiores do que no Brasil. Mesmo que o Corinthians seja a melhor equipe do país há algumas temporadas, ainda não tem o cacife para atrair uma estrela do futebol como a brasileira, que é a maior de todas elas. Neste momento, o enfoque é manutenção do atual elenco com renovações de contrato, já que o mercado externo pode vir tirar peças.

Na última quarta-feira, o vídeo que anuncia Marta como embaixadora da Neo Química foi compartilhado por José Colagrossi Neto, o novo responsável pelo departamento de comunicação do Corinthians com a legenda “nossa eterna guerreira”. Em resposta a um dos comentários feitos por corintianos no Twitter, o dirigente admitiu o interesse na atleta, mas “sem promessas”.

No mesmo vídeo, Marta reforça que é torcedora do Corinthians, como já havia dito em muitas outras oportunidades. Por isso as fotos com a camisa do clube ultimamente, que nada têm a ver com uma possível negociação. Em resumo, a parceria entre a jogadora e a Neo Química, por ora, não tem relação alguma com sua contratação, algo que nem sequer foi tratado pelas partes.

Nesta tarde, o Timão soltou uma nota oficial para esclarecer o tema. Confira:

“O Departamento de Futebol Feminino vem a público informar que neste momento não realiza nenhum tipo de negociação com a jogadora Marta, atualmente atleta do Orlando Pride, dos Estados Unidos.

Todos os esforços, administrativamente, estão concentrados na renovação contratual do atual elenco, campeão brasileiro e que disputa, no domingo, a grande final do Campeonato Paulista”